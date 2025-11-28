SKINION X® und Bobteam Johannes Lochner vertiefen Entwicklungskooperation für Protective First Layer

SKINION X® vertieft die Entwicklungskooperation mit dem Bobteam Johannes Lochner. Protective First Layer kombiniert Hautschutz, Bewegungsfreiheit und Performance – entwickelt im Skin Performance Lab.

Bozen / Schönau am Königssee, 28. November 2025.

Das Bobteam Johannes Lochner und SKINION X® bauen ihre Entwicklungskooperation im Bereich leistungsorientierter Schutz- und Funktionswäsche weiter aus. Ziel ist es, die Protective First Layer von SKINION X® unter realen Hochleistungsbedingungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Verbindung von Hautschutz, Bewegungsfreiheit und funktionalem Mikroklima präzise zu optimieren.

Die Kooperation setzt bewusst auf echte Bedingungen im Eiskanal: Trainingseinheiten und Rennfahrten liefern wertvolle Erkenntnisse zu Temperatur, Belastung, Reibung und Bewegungsdynamik. Diese Daten fließen direkt in das Skin Performance Lab ein, die Forschungsplattform von SKINION X®, in der textile Hautschutzsysteme wissenschaftlich analysiert und weiterentwickelt werden.

Cortina bot zu Saisonbeginn die ersten intensiven Messpunkte, Innsbruck liefert nun weitere wichtige Impulse.

Johannes Lochner beschreibt seine Erfahrung so:

_“Erstmal danke für die Top Zusammenarbeit, das hat von Anfang an richtig gut funktioniert. Wir konnten die Wäsche schon vor der Saison im Training testen und tragen sie jetzt auch im Rennen. Was für uns wichtig ist: maximale Bewegungsfreiheit, warm bleiben und nichts darf irgendwo nerven. Genau das bringt SKINION X®. Die Wäsche merkt man kaum, sie hält warm, hat eine Top-Funktion, schränkt überhaupt nicht ein und macht jede Bewegung einfach mit. Für uns im Bob genau das, was wir brauchen.“ _

Mit dieser Partnerschaft schärft SKINION-X® seine Markenidentität: Protective First Layer als neue textile Kategorie, die dort wirkt, wo Haut, Geschwindigkeit und Bewegung aufeinandertreffen. Der Purpose bleibt unverändert klar: Haut schützen, bevor sie verletzt wird – und Leistung dort erhalten, wo der Körper maximal gefordert ist.

Leif Heppner, Gründer von SKINION X® und Leiter des Skin Performance Lab, ergänzt:

_“Wir entwickeln nicht im Studio, sondern im Feld. Der Bobsport liefert dafür ideale Bedingungen. Jede Fahrt zeigt uns, wie sich Haut, Material und Belastung gegenseitig beeinflussen. Genau diese Erkenntnisse brauchen wir, um unsere Protective First Layer konsequent weiterzuentwickeln.“_

Über SKINION-X®

SKINION X® steht für Protective First Layer. Entwickelt im Skin Performance Lab, produziert in Italien. Die Funktionsunterwäsche kombiniert Hautabriebschutz, funktionales Mikroklima und maximale Bewegungsfreiheit für Sport, Motorradfahren und berufliche Einsatzumgebungen.

Über Bobteam Johannes Lochner

Das Bobteam aus Schönau am Königssee zählt seit Jahren zur Weltspitze im Bobsport. Weltcup-Siege, präzise Technik und konstante Podestleistungen prägen die Handschrift des Teams rund um Pilot Johannes Lochner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

H-Pro GmbH c/o Heppner Apparel

Leif Heppner

Leonardo da Vinci Str. 12

39100 Bozen

Italien

fon ..: +4917646126338

web ..: https://www.skinion-x.com

email : leif@heppnerapparel.com

SKINION X® ist eine Marke der H-pro® GmbH (Heppner Apparel Gruppe) mit Sitz in Bozen, Italien. Das Unternehmen verbindet medizinisches Know-how und jahrelange Erfahrung aus dem Spitzensport mit modernster Textiltechnologie. Ergebnis ist eine völlig neue Kategorie: die Protective First Layer, eine Premium-Funktionswäsche mit geprüftem Hautabrieb- und Schnittschutz (EN 17092 / EN 388).

Gefertigt wird in einer eigenen italienischen Manufaktur mit über 15 Jahren Expertise in hochpräzisen 3D-Stricksystemen. Die Produkte richten sich an Motorradfahrer, Sportler und Profis im Arbeitsumfeld, die sich auf echten Schutz in der ersten Lage verlassen wollen.

Pressekontakt:

Heppner Apparel

Herr Helmut Hanus

Leonardo da Vinci Str. 12

39100 Bozen

fon ..: +4917665895940

email : helmut@skinion-x.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.