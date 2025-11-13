Neue Bälle für junge Kicker – Gottschling Immobilien unterstützt VfL Sportfreunde 07

Gottschling Immobilien spendet Kunstrasenbälle an VfL Sportfreunde 07 e.V.

Engagement für den Jugendfußball in Essen-Rüttenscheid – Pünktlich zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes

Essen-Rüttenscheid, 11. November 2025 – Die Jugendabteilung des VfL Sportfreunde 07 e.V. freut sich über eine großzügige Spende von Gottschling Immobilien: Alle Jugendmannschaften des Vereins erhielten hochwertige Kunstrasenbälle, die perfekt auf den neuen Spielfeldbelag abgestimmt sind. Die symbolische Übergabe fand am 11. November im Büro von Gottschling Immobilien statt.

Persönliches Engagement mit Stadtteilbezug

Christian Gottschling, Geschäftsführer von Gottschling Immobilien, übergab die Bälle an Kai Gohlke, den Vorstand der Jugendabteilung. Für Gottschling ist die Spende eine Herzensangelegenheit: Als Vater zweier Nachwuchskicker beim VfL Sportfreunde 07 und Trainer der E1-Jugend ist er eng mit dem Verein verbunden.

„Der VfL Sportfreunde 07 ist ein wichtiger Teil unseres Stadtteils. Hier wird nicht nur Fußball gespielt, sondern Gemeinschaft gelebt. Als Unternehmen, das fest in Essen verwurzelt ist, sehen wir es als unsere Verantwortung, dort zu unterstützen, wo wir leben und arbeiten“, erklärt Christian Gottschling.

Pünktlich zur Platz-Eröffnung

Die Spende kommt zur rechten Zeit: Am 17. November 2025 wird der neue Kunstrasenplatz des Vereins an der Veronikastr. 30 in Essen Rüttenscheid offiziell eröffnet. Die neuen Bälle werden den Trainingsalltag aller Jugendmannschaften bereichern und für frischen Schwung auf dem modernen Spielfeld sorgen.

Kontinuierliches Engagement für den Jugendsport

Die Ballspende ist Teil eines kontinuierlichen Engagements von Gottschling Immobilien im Kinder- und Jugendsport. Das Unternehmen unterstützt den VfL Sportfreunde 07 e.V. regelmäßig durch Bandenwerbung und Trikot-Sponsoring und zeigt damit, dass unternehmerischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Über Gottschling Immobilien

Gottschling Immobilien ist ein etabliertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Essen und bietet umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien: von der Vermietung und dem Verkauf über die Mietverwaltung bis hin zum Hausmeisterservice. Das 2006 gegründete Unternehmen betreut rund 4.000 Wohneinheiten und ist einer der führenden Immobiliendienstleister im Ruhrgebiet. Christian Gottschling engagiert sich darüber hinaus als Immobilien-Coach und Podcast-Host („Irgendwas mit Immobilien“).

