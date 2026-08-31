GoCupGermany 4.0: Nachwuchs-Hallencup kehrt am 11. Oktober nach Göttingen zurück!

Nach den erfolgreichen bisherigen Veranstaltungen soll die vierte Auflage die Entwicklung des GoCupGermany fortsetzen.

Göttingen, August 2026.

Der GoCupGermany geht in die nächste Runde:

Am Sonntag, 11. Oktober 2026, findet in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen der GoCupGermany 4.0 statt. Beim Hallenturnier treten Nachwuchsmannschaften des Jahrgangs 2008 und jünger im schnellen 5-gegen-5-Format gegeneinander an.

Nach den erfolgreichen bisherigen Veranstaltungen soll die vierte Auflage die Entwicklung des GoCupGermany fortsetzen. Die vergangenen Turniere waren ausverkauft und stießen sowohl bei den teilnehmenden Mannschaften als auch bei den Zuschauern auf große Resonanz. Auch über Social Media begleitet GoCupGermany seine Veranstaltungen intensiv und macht die Höhepunkte der Turniertage über die Halle hinaus sichtbar.

Schnelles 5-gegen-5-Format mit vielen Ballaktionen

Das sportliche Konzept setzt bewusst auf kleine Mannschaften und ein dynamisches Spielformat. Im 5-gegen-5 entstehen kurze Wege, viele Ballkontakte, schnelle Umschaltsituationen und zahlreiche Torraumszenen.

Jede Mannschaft kann mit maximal acht Spielern antreten. Teilnahmeberechtigt sind Teams mit Spielern des Jahrgangs 2008 und jünger.

Neben dem sportlichen Wettbewerb erwartet die Teilnehmer ein professionell organisierter Turniertag mit Pokalen und Medaillen sowie Preisen im Gesamtwert von 1.000 Euro. Social-Media-Highlights rund um das Turnier sollen besondere Spielszenen und Emotionen zusätzlich festhalten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro pro Mannschaft. Die Anzahl der Startplätze ist begrenzt.

Mehr als ein klassisches Hallenturnier

GoCupGermany verfolgt den Anspruch, Nachwuchsfußball mit einem modernen Eventkonzept zu verbinden. Neben einem strukturierten sportlichen Ablauf stehen deshalb auch Atmosphäre, Community und die mediale Begleitung im Mittelpunkt.

„Wir möchten den jungen Spielern einen Turniertag bieten, der sich von einem klassischen Hallenturnier unterscheidet. Sportlicher Wettbewerb steht natürlich im Mittelpunkt – gleichzeitig wollen wir eine Atmosphäre schaffen, an die sich Spieler, Teams und Zuschauer gerne erinnern“, erklärt der Geschäftsführer Hamudi Karkaba.

Das Konzept setzt dabei auf die Verbindung aus Live-Erlebnis und digitaler Präsenz. Genau diese Kombination ist auch Bestandteil der langfristigen Positionierung von GoCupGermany. Das offizielle Konzept beschreibt die Turnierserie als professionell organisiertes 5-gegen-5-Format mit Community-Ambiente und Social-Media-Integration.

GoCupGermany baut erfolgreiche Turnierserie weiter aus

Die bisherigen Veranstaltungen bilden die Grundlage für den weiteren Ausbau des Formats. Beim Turnier am 31. Januar 2026 in der Sporthalle Geismar 1 waren sämtliche Teamplätze vergeben und die Halle voll. Im offiziellen Partnerschaftsmaterial spricht GoCupGermany über einer Million Social-Media-Views.

Mit dem GoCupGermany 4.0 soll nun der nächste Schritt folgen.

Präsentiert wird die Veranstaltung von der Fahrschule Bleier – https://fahrschule-bleier.de.

Weitere Partner unterstützen GoCupGermany bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Turnierserie:

MolokoGums, Neros Explore, Elektrotechnik Rümenap, Moloko, Car Clinic Göttingen, GöKick, ….

Anmeldung ab sofort möglich:

Interessierte Mannschaften können sich ab sofort für den GoCupGermany 4.0 anmelden unter:

info@gocupgermany.de

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt der Veranstalter eine frühzeitige Anmeldung.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

– Veranstaltung: GoCupGermany 4.0 – U19-Hallencup

– Termin: Sonntag, 11. Oktober 2026

– Ort: Sporthalle Geismar 1, Göttingen

– Spielmodus: 5 gegen 5

– Jahrgang: 2008 und jünger

– Kader: maximal 8 Spieler

– Teilnahmegebühr: 80 Euro pro Team

– Preise: Gesamtwert von 1.000 Euro

– Anmeldung und Anfragen: info@gocupgermany.de

– www.gocupgermany.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Herr Mohamed-Ali Karkaba

Posthof 10

37083 Göttingen

Deutschland

fon ..: 01774449187

web ..: https://gocupgermany.de

email : info@gocupgermany.de

Über GoCupGermany:

GoCupGermany ist eine in Göttingen beheimatete 5-gegen-5-Fußballturnierserie, die sportlichen Wettbewerb mit professioneller Eventorganisation, Community und digitaler Berichterstattung verbindet. Nach mehreren erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen soll das Format weiter ausgebaut werden.

Pressekontakt:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

fon ..: 01774449187

email : info@gocupgermany.de

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