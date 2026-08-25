Europas Faustball-Elite kommt nach Ahlhorn

EFA 2026 Fistball Champions Cup unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Olaf Lies

Ahlhorn. Am 19. und 20. September 2026 wird die Faustballarena Ahlhorn zum Zentrum des europäischen Spitzensports:

Der Ahlhorner SV richtet den EFA 2026 Fistball Women’s and Men’s Champions Cup aus – das bedeutendste europäische Vereinsturnier im Faustball.

Zwölf Spitzenmannschaften, jeweils die sechs besten Frauen- und Männerteams des Kontinents, kämpfen an zwei Tagen um den Titel des europäischen Vereinsmeisters.

Die Schirmherrschaft über das gesamte Turnier hat der Niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies übernommen. Den Männerwettbewerb begleitet zusätzlich der Landrat des Landkreises Oldenburg, Dr. Christian Pundt, als Schirmherr.

„Der EFA 2026 Women’s and Men’s Champions Cup ist das bedeutendste europäische Vereinsturnier im Faustball. Dass dieses Turnier in Niedersachsen ausgetragen wird, ist ein großer Erfolg für den Faustballsport in Deutschland“, betont Ministerpräsident Olaf Lies in seinem Grußwort.

Möglich wird die Ausrichtung dieses internationalen Sportereignisses auch durch die Unterstützung starker Partner. .

Die Landessparkasse zu Oldenburg engagiert sich seit vielen Jahren als verlässlicher regionaler Partner für Sport, Kultur und ehrenamtliches Engagement im Oldenburger Land.

Zu den weiteren Partnern der Veranstaltung zählen bedeutende Unternehmen aus der Region. Die Assmy & Böttger Electronic GmbH (A+B Electronic) aus Großenkneten-Huntlosen ist als spezialisierter Dienstleister für Elektronikfertigung (EMS) fest in der Region verwurzelt.

Auch ExxonMobil, das in Großenkneten eine Erdgasaufbereitungsanlage betreibt und zu den bedeutenden Arbeitgebern vor Ort gehört, unterstützt den Champions Cup 2026. Mit ihrem Engagement setzen beide Unternehmen ein starkes Zeichen für den regionalen Spitzensport.

„Nur durch das Engagement unserer Sponsoren und der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wird die Ausrichtung einer solchen internationalen Veranstaltung möglich“, betont Carsten Beelage, 1. Vorsitzender des Ahlhorner Sportvereins von 1921 e.V.

Der Ahlhorner SV ist der erfolgreichste deutsche Faustballverein mit insgesamt 104 Deutschen Meistertiteln.

Die Frauen des Vereins gehen als amtierender Champions-Cup-Sieger und Titelverteidiger in das Turnier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahlhorner SV Faustball

Herr Michael Müller

Katharinenstrasse 15

26197 Ahlhorn

Deutschland

fon ..: 04435971010

web ..: https://championscup.ahlhornersv.de/

email : info@mueller-ahlhorn.com

Willkommen in der Faustball-Arena Ahlhorn – dem Wohnzimmer des Ahlhorner SV von 1921 und einer der bekanntesten Faustballadressen Deutschlands.

An der Katharinenstraße im niedersächsischen Ahlhorn, mitten in der Gemeinde Großenkneten, liegt eine Anlage, die weit mehr ist als ein Sportplatz. Hier trainieren und spielen rund 30 Mannschaften des ASV, von den Jüngsten im Nachwuchs bis zu den Bundesliga-Teams der Frauen und Männer. Mehr als 100 deutsche Meistertitel, neun Europapokalsiege der Frauen und zwei Weltpokale erzählen von einer Erfolgsgeschichte, die in diesem Dorf ihresgleichen sucht.

Faustball auf Topniveau – auf dem Dorf. Willkommen in Ahlhorn.

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Pressekontakt:

Ahlhorner SV Faustball

Michael Müller

Katharinenstrasse 15

26197 Ahlhorn

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