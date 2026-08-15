Holger Köhne (GER 1010) erobert WM-Bronze 2026 / MK-FLY-Segel feiern triumphalen Einstand

Holger Köhne holt Bronze H-Boot GER1010 mit den neuen MK-FLY-SAILS beim ersten Einsatz: Holger, Jan & Sven sichern sich WM Platz 3. MK FLY, gebaut für Sieger!!!

WM Bronze Holger Köhne Team mit H-BOOT GER 1010

Stenungsund, Schweden, 15. August 2026.

Mit Herzschlag, Handwerk und frischem Design hat Holger Köhne (GER 1010) gemeinsam mit Jan Köhne und Sven Ulrich bei der H-Boot-Weltmeisterschaft 2026 in Stenungsund Bronze gewonnen und das mit den brandneuen MK-FLY-Segeln. Nach drei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit geben die Segel im ersten Renn-Einsatz ein überzeugendes Debüt: spürbarer Zug, präzises Design/Form und zuverlässige Kontrolle, die sich unmittelbar in Resultaten zeigen.

Text:

Wenn der Wind in die Segel greift und das Boot durchs Wasser gleitet, spürt man, wie aus Design und Material eine Einheit entsteht. Genau dieses Gefühl hat das Team Köhne mit MK-FLY an Bord zum Podium getragen. In einem hartumkämpften Finale setzten sich Holger, Jan und Sven mit kompromissloser Konzentration und perfekter Abstimmung gegen starke internationale Konkurrenz durch und landeten direkt hinter Weltmeister Flavio Favini und Vize-Weltmeister Claus Høj Jensen.

Die Bronzeplatzierung ist nicht nur eine Auszeichnung für die Crew, sondern vor allem ein Triumph für drei Jahre Entwicklungsarbeit und Testsegeln gemeinsam mit unserem Team Player Holger Köhne: konsequente Optimierung, unermüdliches Kampf und ein klares Ziel, der H-Boot Welt trotzend, ein Segel zu bauen, die Sieger machen. MK-FLY liefert genau dieses Versprechen: spürbare Performance, robustes Handling und ein Design, das Rennen entscheidet.

Zitat von Holger:

„Dass MK-FLY beim ersten großen Einsatz sofort auf dem Treppchen steht, erfüllt uns mit Stolz und Demut“, sagt Holger Köhne. „Dieses Ergebnis ist das Produkt von Leidenschaft, Teamgeist und dem Mut, Neues zu wagen.“

Kurzfakten:

– Event: H-Boot-Weltmeisterschaft 2026, Stenungsund (3.-8. August 2026)

– Platzierung: 3. Platz “ Holger Köhne (GER 1010)

– Crew: Holger Köhne, Jan Köhne, Sven Ulrich

– Produkt: MK-FLY „gebaut für Sieger“, Design by MK FLY Sails

– Website: www.h-boot-Segel.de (http://www.h-boot-Segel.de)

TOP 10:

Pl Name Segel-Nr Vorschoter

1 Flavio FAVINI ITA 555 Guido Antonio BERNARDINELLI / Stefano RIZZI / Nicola BONARRIGO

2 Claus HØJ JENSEN DEN 597 Frederik DAHL HANSEN / Frederik GERSDORFF KORSGAARD

3 Holger KÖHNE GER 1010 Jan KÖHNE / Sven ULRICH

4 Jonas BERNTSSON SWE 611 Magnus LUNDBERG / Hans OSKARSSON / Elin OSKARSSON

5 Niklas EDLER SWE 583 Daniel BJÖRNDAHL / Mikael BJÖRNDAL

6 Mads P G KORSGAARD DEN 470 Jesper JENSEN / Stefan JANSEN

7 Andi LACHENSCHMID GER 1455 Alexa HAUSOTTER / Julius NESZVECSKO / Moritz ELLINGER

8 Eskild LARSEN NOR 99 Martin TOBIASSON / Kjell Clement LUDVIGSEN

9 Thomas KAUSEN GER 1721 Jani FUNK / Franzi FUNK / Felix BRACHTENDORF

10 Finn KENTER GER 1021 Philipp FRIEß / Gian-Andrea HEHLI / Merlin GNUTZMANN

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MK FLY Sport Presseabteilung

Herr Uwe Weissenborn

August-Bebel-Platz 15-19

44867 Bochum

Deutschland

fon ..: 01722327972

web ..: http://www.h-boot-segel.de

email : presse@pmm-ag.de

Pressekontakt:

MK FLY Sport Presseabteilung

Herr Uwe Weissenborn

August-Bebel-Platz 15-19

44867 Bochum

fon ..: 01722327972

web ..: http://www.h-boot-segel.de

email : presse@pmm-ag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.