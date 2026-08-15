Sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung in Köln: ProCoReX Europe GmbH- Lückenlose

ProCoReX Europe GmbH garantiert in Köln eine sichere zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung – mit lückenloser Dokumentation, optionaler Seriennummernaufnahme und Videobeweis.

Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten benötigen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Köln eine besonders vertrauenswürdige Lösung für die Vernichtung sensibler Datenträger. ProCoReX Europe GmbH bietet eine lückenlose und detaillierte Dokumentation für die sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung, die weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgeht und volle Transparenz schafft.

Der Prozess der zertifizierten Datenträgervernichtung in Köln wird in vier einfachen Schritten abgewickelt. Nach der initialen Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung erfolgt die sichere Abholung Ihrer Datenträger durch geschulte Mitarbeiter in verschlossenen Sicherheitsbehältern. Dies umfasst eine Vielzahl von Medientypen wie Festplatten, SSDs, Datenbänder und sogar Smartphones/Tablet PCs. Der gesamte Transportweg wird dabei geschützt und alle Handlungen detailliert erfasst.

Die eigentliche zertifizierte Festplattenvernichtung in Köln wird gemäß der strengen DIN-Norm 66399 durchgeführt. Diese Norm gewährleistet die unwiederbringliche Zerstörung Ihrer Daten, und jeder Vernichtungsschritt wird umfassend dokumentiert. Für maximale Transparenz und Audit-Sicherheit bietet ProCoReX Europe GmbH zudem die optionale Seriennummernaufnahme für jeden Datenträger sowie eine Videodokumentation des gesamten Vernichtungsprozesses an. Diese zusätzlichen Dokumentationsmöglichkeiten sind besonders wertvoll für Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen.

Nach der Abholung und Vernichtung erhalten Sie ein offizielles Zertifikat und eine umfassende Dokumentation, die die Einhaltung aller Datenschutzvorgaben lückenlos belegt. Dieses Dokument ist ein unverzichtbarer Nachweis für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als wichtige Grundlage für Audits oder rechtliche Prüfungen.

ProCoReX Europe GmbH engagiert sich gleichzeitig für ökologisches Recycling und die Wiederaufbereitung von IT-Komponenten. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß entsorgt, und die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Vertrauen Sie auf ProCoReX Europe GmbH in Köln für eine zertifizierte Datenträgervernichtung, die Datensicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit perfekt vereint.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.zertifiziertevernichtung.de/koeln/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.zertifiziertevernichtung.de/koeln/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.