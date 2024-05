Divasya Yoga erweitert Sortiment um exklusive & sinnliche Yoga Geschenke

Divasya Yoga, die nachhaltige Yoga-Marke aus Berlin, reagiert auf das wachsende Interesse an Yoga und der damit verbundenen Lebensweise und erweitert daher ihr nachhaltiges Sortiment.

Da bereits jede:r 5. in Deutschland Yoga praktiziert (Quelle: Repräsentative BDYoga-Studie zu Yoga in Deutschland 2023, durchgeführt von der GFK, Nürnberg.) ist die Erweiterung des Yoga Geschenke Sortiments laut dem Gründer von Divasya „ein logischer und notwendiger Schritt“. Bisher lag der Fokus auf praktisches Yoga-Zubehör wie z.B. Yoga-Blöcke oder Yoga-Handtücher. Das Sortiment wurde nun komplett überarbeitet und durch sinnliche sowie spirituelle Yoga-Geschenke ergänzt. Parallel wurden auch die nachhaltigen und ausdrucksstarken Yogamatten-Serien um neue Designs erweitert, um weitere Zielgruppen zu erschließen. Die konsequente Erweiterung der Kategorie „Yoga Geschenke“ und der Ausbau der professionellen & nachhaltigen Yogamatten-Linien sind die Antwort auf das wachsende Interesse an Yoga und der damit verbundenen Lebensweise. Um sich zeitgleich noch stärker in der wachsenden Yoga-Community zu verankern, werden dieses Jahr auch zahlreiche Yoga Festivals in Deutschland und Österreich in Form von Kooperationen von Divasya unterstützt.

Die neuen Highlights im Sortiment sind:

– Geschenksets für Achtsamkeit und Selfcare

– Geschenksets zur Meditation und Entspannung

– Räucherwerk Starter Sets für eine energetische Reinigung

– Starter Kit mit Räucherbündel weißer Salbei & Palo Santo

– Chakra Armband & Mala Armband Kollektion

– Spirituelle Geschenke Sets

Divasya Yoga ist eine nachhaltige Yoga-Marke mit Sitz in Berlin, die sich auf die Herstellung und den Online-Vertrieb von hochwertigen und nachhaltigen Yoga-Produkten spezialisiert hat. Divasya steht für die Verbindung von professioneller Funktionalität, nachhaltigen Materialien und schönem Design. Mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der modernen Yoga-Praxis kombiniert Divasya professionelle Funktionalität mit nachhaltigen Materialien und ästhetischem Design, um Produkte zu schaffen, die die Praxis bereichern und unterstützen.

Divasya Yoga ist eine nachhaltige Yoga-Marke mit Sitz in Berlin, die sich auf die Herstellung und den Online-Vertrieb von hochwertigen und nachhaltigen Yoga-Produkten spezialisiert hat.

Divasya steht für die Verbindung von professioneller Funktionalität, nachhaltigen Materialien und schönem Design. Mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der modernen Yoga-Praxis kombiniert Divasya professionelle Funktionalität mit nachhaltigen Materialien und ästhetischem Design, um Produkte zu schaffen, die die Praxis bereichern sowie wirklich nachhaltig und langlebig sind.

