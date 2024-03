Deutschland wird grün: Neuer EMS und Lifestyle & Sport Standort eröffnet

EASYFITNESS feiert die Eröffnung neuer Studios in Ricklingen und Bochum

Ricklingen/Bochum, 04. März 2024 – EASYFITNESS, eine führende Fitnesskette in Deutschland, baut ihr bundesweites Netzwerk mit der Eröffnung zweier neuer Studios weiter aus. Am 02. März 2024 öffnete das EMS Studio in der Pfarrstraße 45 in 30459 Hannover-Ricklingen, gefolgt von der Neueröffnung des EASYFITNESS Lifestyle & Sports Studios, einem Premium Discount Konzept, am 01. und 02. März 2024 in der Viktoriastr. 14c in 44787 Bochum. Diese Eröffnungen markieren die Standorte 180 und 181 in der stetig wachsenden Kette von EASYFITNESS und demonstrieren das Engagement des Unternehmens, innovative und hochwertige Fitnesslösungen für seine 450.000 Mitglieder anzubieten.

Das EMS Studio in Ricklingen revolutioniert das Trainingserlebnis durch seinen Fokus auf elektrischer Muskelstimulation (EMS), einer effizienten und zeitsparenden Methode zur Stärkung der Muskulatur. Dabei ist jedes EMS Training auch immer ein Personal Training, bei dem Mitglieder von der individuellen Betreuung durch qualifizierte Trainer profitieren. Zusätzlich profitieren Mitglieder von weiteren Extras wie einer Wasserbar, einem Kaffeeautomaten, einem Wäscheservice und einer Wassermassageliege.

Ausgestattet mit der neuesten Technogym-Gerätetechnologie und vielfältigen Trainingsbereichen sowie dem FIT22 Zirkeltraining, bietet das EASYFITNESS Lifestyle & Sports Studio in Bochum für jedes Fitnesslevel passende Optionen. Eine Ladies Area, Live-Kurse, ein Spinning-Kursraum und Annehmlichkeiten wie Getränke- und Kaffeebar, Solarium und Massageliege runden das Angebot ab. Die EF Digital App bringt das Studioerlebnis auf das Smartphone der Mitglieder und ergänzt das Angebot um eine Online-Ernährungsberatung sowie personalisierte Trainingspläne. Ab April bereichert das EASYFITNESS Bochum das Angebot um vier individuell buchbare Erlebnis-Suiten, privaten Wellness-Oasen, mit Whirlpool, Musik, Relaxing-Area und Sauna zu Sonderkonditionen für Mitglieder und unterstreicht damit seinen Anspruch an Luxus und Komfort.

Deutschland wird grüner: EASYFITNESS erweitert sein Studionetzwerk

Das Expansionsvorhaben der grünen Franchise und Fitnesskette demonstriert nicht nur das kontinuierliche Wachstum im Markt, sondern auch das Bestreben, seinen Mitgliedern vielfältige und qualitativ hochwertige Trainingsumgebungen zu bieten. Mit nun 181 Standorten deutschlandweit bleibt EASYFITNESS seinem Ziel treu, einen aktiveren, gesünderen und nachhaltigen Lebensstil für alle zugänglich zu machen und in Zukunft nur alle 15 Minuten von ihren Mitgliedern entfernt zu sein.

Angebote für Neumitglieder

Für neue Mitglieder in Ricklingen und Bochum bietet EASYFITNESS attraktive Mitgliedschaftsmodelle: Nach der Eröffnung beginnen die Preise im EASYFITNESS EMS Ricklingen bei 34,99EUR pro Woche. Im EASYFITNESS Lifestyle & Sports Studio in Bochum starten die Mitgliedsbeiträge bereits ab 39,90EUR pro Monat. Diese Preise unterstreichen das Engagement von EASYFITNESS, hochwertige Fitnesserlebnisse zu einem fairen Preis anzubieten und gleichzeitig den Zugang zu exklusiven Services und Annehmlichkeiten in den Studios zu ermöglichen.

Über EASYFITNESS EMS und EASYFITNESS Lifestyle & Sport

Unter dem Claim „EMS“ bieten die hochwertig ausgestatteten Boutique-Studios von EASYFITNESS ein zeiteffizientes und effektives Ganzkörpertraining durch elektrische Impulse, ideal für kurze, intensive Einheiten, die sich nahtlos in den Alltag integrieren. Die persönliche Betreuung durch qualifizierte Trainer und ein einladendes Ambiente mit Lounge und Kaffeebar sorgen für ein herausragendes Trainingserlebnis. Das Konzept „Lifestyle & Sport“ repräsentiert über 150 Fitnessclubs in Deutschland, die eine preisgünstige und hochwertige Kombination aus Lifestyle und Sport anbieten. Mit einem attraktiven Beitrag und einer hochwertigen Studioausstattung richtet sich EASYFITNESS an Menschen, die preisbewusst sind und gleichzeitig hohen Wert auf Gerätequalität und Ambiente legen. Modernste Geräte, flexible Co-Working Areas und zusätzliche Wellnessangebote stehen neben der kompetenten Trainingsplanung und -betreuung zur Verfügung, um das Beste aus jedem Training herauszuholen.

Beide Konzepte, „EMS“ und „Lifestyle & Sport“, verkörpern das Engagement von EASYFITNESS, ein vielseitiges und ganzheitliches Trainingserlebnis zu bieten, das sowohl auf körperliche als auch auf mentale Bedürfnisse abgestimmt ist, und machen EASYFITNESS zu einem Vorreiter im Bereich moderner Fitnesslösungen.

EASYFITNESS EMS Ricklingen: https://we.tl/t-NihIp869zr

EASYFITNESS Bochum: https://we.tl/t-43f9qPBnqV

Dies könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam neue Perspektiven schaffen – Jetzt Franchisemitglied werden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Herr Jens Tappe

Anderter Str. 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: 05114897210

web ..: https://easyfitness.club/

email : info@easyfitness-franchise.com

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2024 ist EASYFITNESS mit derweil über 450 Tsd. Mitgliedern, 185 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.

Pressekontakt:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Frau Michelle Steinkühler

Anderter Str. 49

30629 Hannover

fon ..: 05114897210

email : presse@easyfitness-franchise.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.