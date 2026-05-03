Deutsche Segel-Bundesliga Norddeutscher Regatta Verein gewinnt 2. Spieltag in Starnberg

Joersfelder Segel-Club bleibt trotz Rang vier Tabellenführer der 1. LigaVerein Seglerhaus am Wannsee siegt in der 2. Liga – Lübecker Yacht-Club
bleibt Tabellenführer
Hamburg/Starnberg, 03.05.2026 (DSL e.V.) – Der zweite Spieltag der
Deutschen Segel-Bundesliga ist am Sonntag mit der Wertung des Freitags
beendet worden. Am Auftakttag absolvierten beide Ligen in der Starnberger
Bucht je sechs Wettfahrten – Samstag und Sonntag blieben windbedingt ohne
Rennen. Den Spieltag gewannen der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) in
der 1. Segel-Bundesliga und der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) in
der 2. Segel-Bundesliga. An der Tabellenspitze bleibt in der 1. Liga der
Joersfelder Segel-Club (JSC), in der 2. Liga der Lübecker Yacht-Club (LYC).
SPIELTAGSVERLAUF: EIN SEGELTAG, AN ZWEI TAGEN LEIDER KEIN WIND
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Den Freitag konnte die Wettfahrtleitung voll ausnutzen. Bei acht bis neun
Knoten Wind und vielen Drehern gingen in der 1. wie in der 2. Segel-
Bundesliga je sechs Flights über die Bahn – ein souveräner Auftakt nach
den oft wechselhaften Erfahrungen am Starnberger See. Für ein Novum sorgte
eine verzogene Luvtonne: Nachdem die Bahnmarke durch einen Erstligaclub im
Rennen aus der Position geraten war, wurden Rennen der 1. und 2. Liga
wiederholt.
Parallel feierte der Bayerische Yacht-Club (BYC) seine traditionelle
1. Mai Feier mit dem clubeigenen Ansegeln; das Gelände war den ganzen Tag
über stark besucht, zahlreiche Mitglieder und Gäste verfolgten die
Wettfahrten von Steg und Promenade aus. Live-Musik auf dem Steg sorgte
tagsüber für Atmosphäre, am Abend setzte sich das Rahmenprogramm im
Clubhaus mit einer Live-Band fort – die Bundesliga-Aktiven waren als
Gäste eingeladen.
Am Samstag und Sonntag ließ der Wind die Wettfahrtleitung dann im Stich.
Über den Kursen zogen immer wieder leichte Striche, durchsetzen konnte
sich keiner, dazu kamen viele Dreher. Am Samstag wurde „Warten an Land“
angeordnet und der Tag um 17:30 Uhr ohne Wettfahrt offiziell abgepfiffen.
Auch der Versuch am Sonntagmorgen, mit einem frühen Skippers Briefing um
8 Uhr die einsetzende Thermik zu nutzen, blieb erfolglos – nutzbarer Wind
setzte sich an keinem der beiden Tage durch.
„Es war uns eine große Ehre, den 2. DSBL-Spieltag im Bayerischen Yacht-
Club auszurichten. Auch wenn nur der erste Tag mit gutem Wind und einer
beeindruckenden Kulisse überzeugen konnte und dabei sechs Flights gesegelt
wurden, hatten alle Teams viel Freude. Der BYC blickt mit Vorfreude auf
die weiteren Spieltage der Saison 2026 und bedankt sich herzlich bei allen
Helferinnen und Helfern für ihre großartige Unterstützung“, sagt Nils
Sternbeck, Sportmanager des Bayerischen Yacht-Clubs.
ERGEBNISSE DES 2. SPIELTAGS
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In der Segel-Bundesliga gilt das Low-Point-System: Wer am Ende die
wenigsten Punkte hat, gewinnt. Ein erster Platz bringt einen Punkt, ein
zweiter zwei Punkte und so weiter.
Den Spieltagssieg in der 1. Segel-Bundesliga sicherte sich der NRV mit
9 Punkten und damit deutlichen vier Punkten Vorsprung. Für die Hamburger
segelten Mats Schönebeck (Steuermann), Henrik Peters, Moritz Gießelmann
und Ferdinand Pfund. Dahinter lieferten sich der Münchner Yacht-Club und
der Blankeneser Segel-Club ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gingen mit jeweils
13 Punkten punktgleich auf die Plätze zwei und drei.
„Die Saison ist lang und ich freue mich, dass Mats, Henrik, Moritz und
Ferdi für einen sehr soliden Start gesorgt haben. Wie all die Jahre werden
wir auch in diesem Jahr viel rotieren. So werden in den kommenden drei
Spieltagen drei weitere Steuerleute mit ihren Teams zum Einsatz kommen“,
sagt Klaus Lahme, Clubmanager und Bundesliga-Teammanager des Norddeutschen
Regatta Vereins.
In der 2. Segel-Bundesliga setzte sich der VSaW mit 12 Punkten an die
Spitze des Spieltags, gefolgt vom Segel-Club Ville (13 Punkte) und dem
Lübecker Segler-Verein von 1885 (14 Punkte) – jeweils nur ein Punkt
Abstand zwischen den Plätzen. Für die Berliner segelten Frederike
Westphalen, Anna Krömke, Carolin Schaaff und Nico Naujock (Steuermann).
„Nach der Vorhersage von letzter Woche sind wir schon fast von einem
Eintages-Event ausgegangen – deswegen wollten wir am Freitag so viele
Rennen wie möglich fahren. Wir wollten konstant fahren, mit einem 2. Platz
im Schnitt sind wir sehr zufrieden. Der Wind war typisch für Starnberg:
sehr böig, sehr drehig. Spaß ist auf jeden Fall vorhanden – wer unsere
TikToks gesehen hat, weiß: Lockerheit ist damit vorprogrammiert“, sagt
Nico Naujock, Steuermann des Vereins Seglerhaus am Wannsee.
GESAMTWERTUNG NACH 2 SPIELTAGEN
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Auch wenn der JSC den 2. Spieltag nur auf Rang vier beendete, verteidigt
das Berliner Team mit 5 Punkten seine Führung in der Gesamtwertung der
1. Segel-Bundesliga. Dahinter folgt der NRV (7 Punkte, 2 Punkte Rückstand),
der sich durch den Spieltagssieg wieder in Richtung Titelkampf schiebt.
Auf Rang drei liegt der Bodensee-Yacht-Club Überlingen (11 Punkte,
4 Punkte Rückstand auf Platz zwei).
An der Spitze der 2. Segel-Bundesliga liegt der LYC mit 8 Punkten – nur
einen Punkt vor dem VSaW (9 Punkte). Auf Rang drei folgt der Konstanzer
Yacht Club mit 11 Punkten, punktgleich mit dem viertplatzierten Regatta-
Segler-Neuruppin.
SAISON 2026: ZWEI VON SECHS STATIONEN ABSOLVIERT
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Mit Starnberg ist die zweite Saisonstation der Deutschen Segel-Bundesliga
abgeschlossen. Die Deutsche Segel-Liga e.V. richtet die Bundesliga 2026
an insgesamt sechs Standorten in Deutschland aus.
AUSBLICK: 3. SPIELTAG AUF DER KIELER FÖRDE
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Weiter geht es für die Deutsche Segel-Bundesliga vom 10. bis 12. Juli 2026
mit dem 3. Spieltag auf der Kieler Förde.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
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Eventseite mit Crewlisten, Ergebnissen und weiteren Infos:
https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/2-spieltag-2026/
Pressebilder zum 2. Spieltag (honorarfrei mit Bildnachweis):
https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2026/2Spieltag-BYC-/PRESSE-c-SAILING-ENERGY
Alle Pressefotos sind mit Quellenangabe „© DSBL / Sailtracks“ honorarfrei.
Belegexemplar erbeten.
PRESSEKONTAKT
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Deutsche Segel-Liga e.V.
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ÜBER DIE DEUTSCHE SEGEL-LIGA E.V.
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Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2013 gemeinsam mit 17 Segelvereinen
gegründet. Veranstalter der Liga ist der Deutsche Segler-Verband (DSV),
Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V., die für die operative
Organisation und Durchführung der Spieltage verantwortlich zeichnet. In
der 1. Segel-Bundesliga und der 2. Segel-Bundesliga treten jeweils
18 Clubs gegeneinander an. Jeder der 36 Vereine nominiert einen Kader von
bis zu 20 Seglerinnen und Seglern, von denen vier pro Verein und pro
Regatta starten. 48 Wettfahrten auf baugleichen Booten (J/70) entscheiden
an jedem Spieltag, also jedem Regatta-Wochenende, über die Punktzahl für
die Tabelle. Am Ende der Saison darf sich der Sieger der 1. Bundesliga
„Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen und erhält die Meisterschale.
Die Vereine der 1. Segel-Bundesliga haben sechs Events, die der 2. Segel-
Bundesliga vier Events. Bei der Qualifikation für die 2. Bundesliga, dem
DSL-Pokal, werden vier Liga-Startplätze neu ausgesegelt.
#segelbundesliga
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Deutsche Segel Liga e.V.
Herr Sven Jürgensen
Rotterdamer Straße 30
40474 Düsseldorf
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Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL e.V.)
Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.
Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.
Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).
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