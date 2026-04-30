ELA Containeranlage für den SC Preußen Münster

Nachwuchsleistungszentrum des Traditionsvereins zieht in eine moderne Raumlösungen.

Der Traditionsverein SC Preußen Münster befindet sich nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in einer Phase des Aufbruchs – sportlich wie infrastrukturell. Mit dem Schritt in den bezahlten Profifußball investierte der Verein in den Aufbau eines modernen Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), um damit die Vorgaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) für Clubs der 1. und 2. Bundesliga als Grundlage für eine hochwertige und nachhaltige Talentförderung umzusetzen.

Ein konventioneller Neubau in Massivbauweise war im vorgegebenen Zeitraum jedoch nicht realisierbar, gleichzeitig waren die Anforderungen an Qualität, Funktionalität und Identifikation mit dem Verein hoch. Um in kurzer Zeit eine hochwertige Lösung zu schaffen, entschied sich der Verein für eine mobile Containerlösung zum Kauf, welches als zentrale Anlaufstelle für das NLZ dient.

Die Raumlösungen stehen den Jugendmannschaften von der U12 bis zur U23 sowie den Mitarbeitenden verschiedener Abteilungen zur Verfügung und bilden damit das Herzstück der täglichen Arbeit mit den Talenten. Hier werden sportliche Förderung, organisatorische Abläufe und persönliche Betreuung der Spieler räumlich gebündelt. „Ich bin begeistert von dem Ergebnis, weil das unsere Chance war, in kurzer Zeit eine gehobene Qualität zu bekommen. ELA war stets zuverlässig und wir hatten mit dem Unternehmen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betont Dr. Markus Sass, Geschäftsführer Finanzen, Stadion und Organisation beim SC Preußen Münster.

Die gewählte Lösung ist eine Anlage aus 20 Containermodulen, die zweigeschossig angeordnet sind und eine Nutzfläche von rund 340 Quadratmetern bieten. Über ein innenliegendes Treppenhaus wird das Obergeschoss erschlossen, während eine zusätzliche außenliegende Treppe als Fluchtweg dient und eine Glastür mit Panikfunktion sowie ein Vordach zugleich einen sicheren und einladenden Haupteingang bilden. Im Innenbereich wurden die Kundenwünsche individuell umgesetzt: Es gibt funktionale Trainerbüros, Besprechungsräume, einen Küchenbereich als Aufenthaltsraum sowie Physioräume und Umkleiden. So entstehen kurze Wege, klare Abläufe und ein Umfeld, in dem sich das gesamte Team gleichermaßen wohlfühlen kann.

Ein besonderes Highlight der Containeranlage ist der Aktivierungsraum im Erdgeschoss, der als Fitness- und Trainingsbereich ausgelegt ist. Hier wurde ein spezieller Sportboden verlegt, um optimale Bedingungen für Athletiktraining, Aktivierung und Regeneration zu schaffen. Ergänzt wurde die Containeranlage durch Sekundärmodule mit integriertem Regenrinnensystem, das eine kontrollierte Ableitung des Wassers ermöglicht und die Anlage zusätzlich schützt. Diese konstruktive Ausführung schafft zugleich die Grundlage für die kundenseitige Integration einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, sodass perspektivisch auch energetische Vorteile genutzt werden können. Damit zeigt das Projekt, dass modularer Bau sowohl funktional als auch nachhaltig sein kann. Auch gestalterisch fügt sich das Gebäude nahtlos in das Umfeld und in die Identität des Vereins ein: Die Module sind in reinweiß lackiert, während die Rahmen in Anthrazit ausgeführt sind – eine Farbgebung, die die Vereinsfarben aufgreift.

Der Verein hat sich bewusst für einen Kauf der Anlage entschieden, um die Räume nachhaltig für die Förderung seiner Talente zu nutzen. ELA Container Sales konnte dabei die konkreten Vorstellungen des Vereins direkt in das modulare System übertragen: „Weil die Containeranlage auf eine langfristige Nutzung ausgelegt ist, konnten wir diese sehr individuell gestalten. Der Prozess verlief dabei von der ersten Idee bis zur finalen Übergabe einwandfrei“, sagt Jeldrik Trecksler, Sales- und Projektmanager der ELA Container Sales GmbH.

So ist in kurzer Zeit eine hochwertige, zukunftsfähige Containeranlage entstanden, die sich perfekt in den Betriebsablauf einfügt und dem SC Preußen Münster ermöglicht, die DFL-Vorgaben für das NLZ fristgerecht zu erfüllen. „Die Möglichkeiten, die hier geschaffen wurden, sind optimal, um Talente zu entwickeln, sich wohlzufühlen und sich einander zu begegnen. Das Containergebäude ist ein ideales Zuhause für die Mitarbeitenden und Spieler“, fasst Janis Hohenhövel, Sportliche Leitung des NLZ, zusammen.

Im Rahmen dieses Projektes ist eine Videoprojektdokumentation, die weitere Einblicke in die Containeranlage des SC Preußen Münster gibt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das norddeutsche Familienunternehmen ELA Container Sales GmbH hat eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Containerlösungen zum Kauf – das Sortiment ist flexibel und universell für alle Branchen einsetzbar. Die einzelnen Container stehen in verschiedenen Breiten, Höhen und Ausstattungsvarianten zur Verfügung. ELA Container Sales verbindet die Vorteile der Modulbauweise auf Containerbasis mit den bedarfsgerechten Ansprüchen an Produktionsstätten, Büros-, Wohn- Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume. Dank des umfassenden Mobiliar- und Zubehörsortiments sind die Container in kürzester Zeit einsatzbereit. Die Lieferung erfolgt bundesweit durch werkseigene Lkw mit Ladekran, einschließlich fachgerechter Montage. Weitere Informationen unter www.container24.de.

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