Juristin warnt vor Folgen ständiger Konfliktvermeidung

Viktoria von Westarp erreichte mit ihrem Vortrag über das Phänomen des „People Pleasing“ das Finale des Internationalen Speaker Slams.

Die Rechtsanwältin und Konflikt-Coach Viktoria von Westarp hat beim Internationalen Speaker Slam bei Mainz mit einem eindringlichen Plädoyer für mehr Konfliktfähigkeit das Finale erreicht. Vor rund 200 Zuschauern und einer internationalen Jury trat sie am 02.07.2026 in dem renommierten Rednerwettstreit gegen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld von 120 Rednern aus 21 Nationen an.

In ihrem nur vierminütigen Vortrag beleuchtete Westarp ein gesellschaftlich weit verbreitetes Phänomen: den unbewussten Drang, es allen recht machen zu wollen. Unter dem Titel „Wer nein sagt hat mehr vom Leben“ beschrieb sie, wie dieses als „People Pleasing“ bekannte Verhalten insbesondere Frauen daran hindert, ihre Ziele zu erreichen – sei es im Beruf, in der Familie oder in der persönlichen Entwicklung. Sie verband dabei ihre analytische Perspektive als Juristin mit der einfühlsamen Sicht des systemischen Coaches und zeigte auf, wie ständige Harmoniestreben zu inneren Konflikten, Stress und auf Dauer sogar zu Krankheit führen kann.

Die Botschaft traf einen Nerv im Saal. Anstatt reiner Rhetorik setzte Westarp auf eine authentische und nahbare Analyse, die viele im Publikum sichtlich berührte. Ihr Auftritt machte deutlich, dass die Fähigkeit, Auseinandersetzungen konstruktiv zu führen, keine Schwäche, sondern eine entscheidende Stärke in einer komplexen Welt ist. Die direkte und emotionale Reaktion der Zuhörer unterstrich die Aktualität und Relevanz des Themas, das weit über die Bühne des Wettbewerbs hinauswirkt.

Die Veranstalter beobachteten eine starke Resonanz im Publikum: „Viele waren sehr bewegt von ihrer Perspektive auf Konflikte im familiären Umfeld. Es waren Frauen, die sich angesprochen fühlten.“

Über Viktoria von Westarp

Viktoria von Westarp ist Rechtsanwältin, Mediatorin und zertifizierter systemischer Coach in Bad Honnef. Ihre Arbeit zielt auf einen konstruktiven Umgang mit Konflikten ab.

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Blue Melon Consulting UG (haftungsbeschränkt)

Frau Viktoria Westarp

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