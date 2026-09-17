Externer Datenschutzbeauftragter: MUNAS Consulting begleitet Unternehmen sicher durch die DSGVO

Wer personenbezogene Daten verarbeitet, muss die DSGVO einhalten – vielen Betrieben fehlen dafür Zeit und Fachwissen. MUNAS Consulting übernimmt als externer Datenschutzbeauftragter diese Aufgabe.

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar anwendbar. Unternehmen, medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Medizinische Versorgungszentren und Kliniken, Vereine sowie öffentliche Einrichtungen sind verpflichtet, personenbezogene Daten sorgfältig zu schützen. Nichtöffentliche Stellen müssen nach § 38 Abs. 1 BDSG einen Datenschutzbeauftragten benennen, wenn sie in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. Eine Benennungspflicht kann darüber hinaus unabhängig von der Personenzahl bestehen, etwa bei Verarbeitungen, die einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO unterliegen oder die Voraussetzungen des Art. 37 Abs. 1 Buchst. b oder c DSGVO erfüllen. Für viele kleine und mittlere Unternehmen ist eine eigene Stelle dafür kaum wirtschaftlich darstellbar – hier setzt MUNAS Consulting an.

Das Beratungsunternehmen mit Sitz im Berliner Umland übernimmt die Funktion des externen Datenschutzbeauftragten für Betriebe unterschiedlichster Größe und Branche. Gegründet und geleitet wird MUNAS Consulting von Dr. Markus Schneider, der seit 2006 als Datenschutzbeauftragter, IT-Projektleiter sowie SAP-Berater tätig ist und unter anderem für das heutige TUM Klinikum Rechts der Isar sowie die Vattenfall Europe Information Services GmbH gearbeitet hat. Diese Kombination aus datenschutzrechtlichem, organisatorischem und technischem Fachwissen prägt den Beratungsansatz von MUNAS Consulting.

Zum Leistungsspektrum gehören insbesondere die Erstellung und Pflege des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, die Unterstützung bei technischen und organisatorischen Maßnahmen, Mitarbeiterschulungen, die Prüfung und Erstellung von Auftragsverarbeitungsverträgen sowie die Beratung bei Datenschutz-Folgenabschätzungen. Der Umfang der Betreuung wird dabei an Größe, Risikoprofil und tatsächlichen Beratungsbedarf des jeweiligen Unternehmens angepasst – von punktueller Datenschutzberatung bis hin zur laufenden Begleitung als externer Datenschutzbeauftragter.

„Datenschutz soll kein Bürokratiemonster sein, sondern Vertrauen schaffen – bei Kunden, Mitarbeitern und Partnern gleichermaßen“, beschreibt Dr. Schneider seinen Ansatz. Als Mitglied im Bundesverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) und eRecht24-Agenturpartner setzt MUNAS Consulting dabei auf nachvollziehbare, alltagstaugliche Lösungen statt auf pauschale Checklisten.

Wer prüfen möchte, ob im eigenen Betrieb ein Datenschutzbeauftragter erforderlich ist oder eine bestehende Datenschutzorganisation überarbeiten lassen möchte, findet weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter Externer Datenschutzbeauftragter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MUNAS Consulting

Herr Dr. Markus Schneider

Flotowstraße 3

15370 Fredersdorf – Vogelsdorf

Deutschland

fon ..: +49 1556 3047624

fax ..: +49 33439 167159

web ..: https://www.munas.de/

email : info@munas.de

Pressekontakt:

Frewert Media GmbH

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503

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