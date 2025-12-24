Erbauseinandersetzung ohne Rosenkrieg: Warum Mediation oft der bessere Weg ist

Erbstreitigkeiten kosten Nerven, Geld und Lebenszeit. Mediation kann eine faire Lösung bringen – schneller, günstiger und ohne Familientragödie.

Der Gesetzgeber hat eine klare Vorstellung: Wenn mehrere Menschen gemeinsam erben, sollen sie sich im besten Fall friedlich einigen und das Erbe „auseinandersetzen“. Was in der Theorie einfach klingt, erweist sich in der Praxis jedoch regelmäßig als hochkomplex. Und vor allem emotional.

Denn leider hat der Gesetzgeber die Erbauseinandersetzung rechtlich nur sehr grob geregelt – mit der unausgesprochenen Annahme, dass sich Erbengemeinschaften schon irgendwie einigen werden. Die Realität vor deutschen Nachlassgerichten spricht eine andere Sprache.

Streit, Stillstand und hohe Kosten

In meiner anwaltlichen Praxis sehe ich regelmäßig, wie zerstrittene Erbengemeinschaften über Jahre hinweg ihre Energie – und oft auch viel Geld – in Auseinandersetzungen investieren. Da wird um jede Vase gefeilscht, um jeden Quadratmeter einer Immobilie gestritten, um jeden Cent beim Verkaufserlös diskutiert. Nicht selten enden diese Konstellationen in jahrelangen Prozessen mit unzähligen Einzelverfahren – Teilungsversteigerung, Stufenklage, Auskunftsprozesse, einstweilige Verfügungen. Die Folge: Erschöpfung, Unversöhnlichkeit und hohe Kosten.

Die Alternative: Mediation

Mediation ist ein außergerichtliches, strukturiertes Verfahren zur Konfliktlösung. Es basiert auf der Idee, dass die Beteiligten – mit Hilfe eines neutralen Dritten – selbstbestimmt eine Lösung entwickeln, die für alle akzeptabel ist. Statt Recht zu bekommen, geht es um Verständigung und konkrete Einigung.

Gerade im Erbrecht bietet die Mediation viele Vorteile:

o Zeitsparend: Keine langwierigen Gerichtsprozesse

o Kostenschonend: Deutlich günstiger als Gerichtsverfahren

o Vertraulich: Keine öffentliche Verhandlung, kein Imageverlust

o Zukunftsorientiert: Erhalt familiärer Beziehungen möglich

o Individuell: Kreative, maßgeschneiderte Lösungen statt rigider Urteile

Die Kosten? Üblicherweise berechnen Mediatorinnen und Mediatoren zwischen 150 EUR und 250 EUR pro Stunde. Aus meiner Erfahrung genügen oft 5 bis 10 Stunden, um auch komplizierte Erbfragen zu lösen – also Gesamtkosten zwischen 1.000 EUR und 2.500 EUR.

Ein Bruchteil dessen, was Gerichtsverfahren kosten. Und – weit wichtiger – ohne zerstörte Familienbande.

Fazit:

Wenn eine Erbengemeinschaft droht zu zerbrechen oder bereits im Streit steckt, lohnt sich der Blick auf Alternativen zum klassischen Rechtsweg. Mediation ist kein Allheilmittel – aber oft der Schlüssel zu einer Lösung, die nicht nur juristisch, sondern auch menschlich trägt.

