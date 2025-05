Dr. Christopher Riedel als führender Rechtsanwalt in zwei Rechtsgebieten ausgezeichnet

Der Experte für Vermögensnachfolge Dr. Christopher Riedel gehört 2025 wieder zu den besten Anwaltskanzleien im Erbrecht und erstmals auch im Steuerrecht laut einer Studie von „Capital“ und „Stern“.

Einmal mehr hat das renommierte Marktforschungsunternehmen Statista in Kooperation mit den angesehenen Magazinen „Capital“ und „Stern“ eine unabhängige Studie zu den besten Anwaltskanzleien für Privatmandanten durchgeführt. Diese Ergebnisse bieten dem Markt und Mandanten eine objektive Orientierungshilfe. Die unabhängige Studie basiert auf einer Befragung unter Rechtsanwälten in Deutschland. Insgesamt wurden 15.785 Empfehlungen ausgewertet, die Kanzleien in zwölf verschiedenen Rechtsgebieten betreffen. Nur Kanzleien, die überdurchschnittlich häufig empfohlen wurden, erhalten eine Auszeichnung.

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Christopher Riedel gehört gemäß dieser Studie wieder zu den „Besten Anwaltskanzleien für Privatmandanten“ im Erbrecht und erstmals auch im Fachgebiet Steuerrecht. Dr. Christopher Riedel ist Fachanwalt für Steuerrecht und als Berater für komplexe Vermögens- und Unternehmensnachfolgen, Vortragsredner und Buchautor bekannt und betreut seit 2014 in eigener Kanzlei neben allen Erbrechts- und Nachfolgethemen seine Mandanten auch bei Fragestellungen des Pflichtteilsrechts und vertritt ihre Anliegen vor Gericht.

In der Auswahl für die Region West befindet sich neben Christopher Riedel nur ein weiterer Anwalt aus Düsseldorf im Rechtsgebiet Erbrecht. Im Steuerrecht ist Christopher Riedel sogar der einzige Düsseldorfer Berater. „Für mich ist es immer aufs Neue eine Ehre und Verpflichtung, zu den gekürten Rechtsanwälten eines bekannten Magazins zu gehören. Gerade die Empfehlungen der Kollegen besitzen einen hohen Wert, schließlich bewerten sie als Juristen andere Juristen und schauen dementsprechend in der Regel auf andere Merkmale als die Mandanten. Dass ich in diesem Jahr gleich in zwei Rechtsgebieten, die in meiner Tätigkeit eng miteinander verwandt sind, ausgezeichnet werde, ist eine besonders erfreuliche Angelegenheit“, betont der Rechtsanwalt die Bedeutung der Auszeichnung.

Dr. Christopher Riedel erhält regelmäßig mit Awards. Diese Wiederholung an positiven Ergebnissen bei Anwalt-Rankings ist dem Düsseldorfer „Top-Rechtsanwalt“ wichtig. „Es einmal bei der hochkarätigen Konkurrenz in Düsseldorf zu schaffen, ist immer eine gute Sache. Aber dass ich mittlerweile regelmäßig ausgezeichnet werde, belegt eine besonders konstante hohe Beratungsqualität und stabile Wahrnehmung im Markt. Und diese Qualität ist in der Beratung und Lösung der komplexen Herausforderungen meiner Mandanten das Allerwichtigste“, stellt Dr. Christopher Riedel heraus.

