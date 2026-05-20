Validato stärkt Resilienz kritischer Infrastrukturen durch automatisiertes Human Risk Management

Validato unterstützt KRITIS-Betreiber mit automatisierten Background Checks und Human Risk Management-Lösungen, um Insider-Risiken zu reduzieren und neue Sicherheitsanforderungen effizient umzusetzen.

Deutschland steht vor einer Phase deutlich verschärfter Sicherheitsanforderungen im KRITIS-Umfeld. Durch das neue KRITIS-Dachgesetz und die europäische NIS2-Richtlinie gewinnt die Absicherung menschlicher Faktoren erheblich an Bedeutung. Die Stabilität kritischer Infrastrukturen hängt zunehmend davon ab, wie zuverlässig Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sowie externe Dienstleister gehandhabt werden, die Zugang zu sensiblen Bereichen erhalten. Neben technischen Schutzmechanismen rückt damit die Integrität aller beteiligten Personen in den Mittelpunkt regulatorischer Vorgaben.

Validato bietet Betreibern kritischer Infrastrukturen ein vollständig modulares System für automatisierte Background Checks und Human Risk Management. Die Plattform adressiert zentrale Risikobereiche, die im Zuge der aktuellen Sicherheitsgesetzgebung stärker gewichtet werden. Das Angebot umfasst strukturierte Identitäts- und Integritätsprüfungen, mit denen Ausweisdokumente automatisch verifiziert und relevante Datensätze mit internationalen Sanktions-, PEP- und Watchlists abgeglichen werden. Dadurch entsteht für Betreiber eine klare Grundlage, um verantwortungsvolle Personalentscheidungen nachvollziehbar und revisionssicher zu treffen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Pre-Employment- und In-Employment-Screenings. Unternehmen erhalten damit ein System, das sowohl Bewerbende in sensiblen Rollen als auch bestehendes Personal in regelmäßigen Intervallen überprüft. Die automatisierte Durchführung ermöglicht eine kontinuierliche Bewertung sicherheitskritischer Positionen, ohne operative Abläufe zu belasten. Zusätzlich bietet Validato spezifische Lösungen für die Überprüfung von Lieferanten, Subunternehmern und weiteren Drittparteien, die Zugang zu betrieblichen Systemen, kritischen Anlagen oder digitalen Schnittstellen erhalten.

Ein wesentlicher Vorteil entsteht durch die revisionssichere Dokumentation der Ergebnisse. Die Plattform generiert auditfähige Berichte, die als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden und Zertifizierungsstellen dienen. Damit erfüllen Betreiber zentrale Anforderungen aus ISO 27001, dem IT-Sicherheitsgesetz sowie den Kontrollmechanismen, die im Zusammenhang mit dem KRITIS-Dachgesetz relevant werden.

Validato betont, dass wirksames Human Risk Management eine entscheidende Komponente für die Resilienz kritischer Infrastrukturen bildet. Die Kombination aus automatisierten Prozessen, europäischer Datenhaltung und hohen Sicherheitsstandards schafft eine Grundlage für rechtskonforme und skalierbare Abläufe. Die Plattform ist ISO 27001-zertifiziert und wird vollständig in der Schweiz betrieben, wodurch ein Höchstmaß an Datensicherheit sowie Unabhängigkeit von außereuropäischen Zugriffen gewährleistet wird. Dies ist für Betreiber von Energie- und Wasserversorgungssystemen, den Gesundheitssektor, Transportinfrastrukturen und digitale Dienstleister von zentraler Bedeutung.

Ergänzend setzt Validato auf Kooperationen mit spezialisierten IT-Sicherheitsanbietern wie CypSec. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Erkennung digitaler Bedrohungen und unterstützt Organisationen beim Schutz sensibler Systeme vor Cyberangriffen. Durch die Verbindung aus modernem Human Risk Management und fortschrittlichen Cybersecurity-Technologien entsteht für KRITIS-Betreiber ein ganzheitlicher Ansatz, der organisatorische und technische Risiken gleichermaßen betrachtet.

Durch die Kombination dieser Elemente positioniert sich Validato als Partner für deutsche KRITIS-Organisationen, die steigende regulatorische Anforderungen effizient erfüllen und gleichzeitig ihre operative Resilienz nachhaltig stärken möchten.

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Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

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email : reto.marti@validato.com

Validato zählt zu den führenden Anbietern für verlässliche Background Checks und Human Risk Management in Deutschland. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, sowohl Bewerberinnen und Bewerber als auch bestehende Mitarbeitende systematisch und effizient auf Integrität, mögliche Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu überprüfen – stets datenschutzkonform sowie flexibel und skalierbar.

Die Plattform ist gezielt auf die Anforderungen des deutschen Marktes zugeschnitten. Sie kommt ohne Set-up-Kosten, Jahresgebühren oder Mindestvolumen an Screenings aus und lässt sich nahtlos in bestehende HR- und Recruiting-Prozesse integrieren.

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