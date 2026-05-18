Zwischen Reichweite und Realität: Warum digitales Unternehmertum dringend wieder mehr Vernunft braucht.

Viele Social-Media-Plattformen leben mittlerweile davon, dass Unternehmer möglichst lange online bleiben – nicht davon, dass sie möglichst erfolgreich werden. Aufmerksamkeit ist das Geschäftsmodell.

Ein Kommentar zur Digitalkonferenz von Bernhard Schindler

Berlin. Wir haben eine ganze Unternehmergeneration geschaffen, die beschäftigt wirkt – aber nicht mehr verkauft. Früher hat ein Unternehmer morgens den Hörer in die Hand genommen. Heute nimmt er das Handy in die Hand und schaut erst mal, wer seinen letzten LinkedIn-Post geliked hat. Genau da beginnt das Problem. Plattformen wie LinkedIn oder XING waren ursprünglich brillante Werkzeuge. Sichtbarkeit. Recruiting. Kontakte. Positionierung. Alles richtig. Aber irgendwann ist aus einem Werkzeug eine digitale Dauerbespaßung geworden, die vielen Unternehmern jeden Tag heimlich Stunden klaut – und zwar unter dem Deckmantel von „Business“.

Da sitzen Geschäftsführer mittlerweile morgens mit Kaffee am Handy und fühlen sich produktiv, weil sie drei Kommentare geschrieben, zwei Beiträge geliked und eine „spannende Vernetzung“ angenommen haben. Manche feiern mittlerweile ernsthaft eine LinkedIn-Nachricht wie früher einen Großauftrag. „Wow, da hat mir jemand geschrieben!“ Ja Wahnsinn. Früher hätte man dafür einfach telefoniert. Und genau das ist die stille Krankheit unserer Zeit: Wir verwechseln digitale Bewegung mit echtem Fortschritt. Hauptsache beschäftigt. Hauptsache sichtbar. Hauptsache aktiv wirken. Aber während der eine seinen dritten „Leadership-Post“ der Woche schreibt, macht der andere zehn kalte Anrufe, fährt zu drei Kunden und macht zwei Abschlüsse.

Die Wahrheit ist doch brutal einfach: Viele Social-Media-Plattformen leben mittlerweile davon, dass Unternehmer möglichst lange online bleiben – nicht davon, dass sie möglichst erfolgreich werden. Aufmerksamkeit ist das Geschäftsmodell. Nicht dein Unternehmenserfolg.

Und deswegen fühlt sich Business Social Media inzwischen oft an wie ein riesiges digitales Großraumbüro voller Menschen, die sich gegenseitig erzählen, wie unglaublich beschäftigt sie sind, während draußen jemand anderes das Geschäft macht.

Dazu kommt dieser absurde Reichweiten-Wahnsinn. Unternehmen zahlen heute teilweise 80, 120 oder mehrere hundert Euro pro Lead auf LinkedIn. Organische Reichweiten werden künstlich runtergedrückt, damit mehr Anzeigen gekauft werden. Gleichzeitig werden die Feeds voller, die Aufmerksamkeitsspanne kürzer und die Inhalte austauschbarer. Überall dieselben Buzzwords. Dieselben Fotos. Dieselben KI-Propheten. Dieselben „Ich bin dankbar“-Texte. Manchmal hat man das Gefühl, halb LinkedIn besteht nur noch aus Menschen, die sich gegenseitig zu ihrer eigenen Sichtbarkeit gratulieren.

Und jetzt wird’s unangenehm: Viele Unternehmer haben mittlerweile mehr Energie für ihre Außenwirkung als für ihr eigentliches Geschäft. Die Präsentation läuft besser als der Vertrieb. Das Branding besser als die Kundenbindung. Die Reichweite besser als die Realität.

Dabei entstehen die größten Deals bis heute nicht durch einen Herz-Emoji-Kommentar unter irgendeinem Post. Sie entstehen durch Vertrauen. Durch direkte Gespräche. Durch Timing. Durch Mut. Durch echtes Matchmaking. Durch Menschen, die bereit sind, zum Hörer zu greifen, statt den nächsten Carousel-Post über „5 Learnings aus meiner Unternehmerreise“ zu bauen.

Wir brauchen deshalb dringend wieder mehr Vernunft. Weniger digitale Dauerbeschallung. Weniger Online-Ego. Weniger künstliches Unternehmer-Theater. Nicht jeder Geschäftsführer muss plötzlich Thought Leader werden. Nicht jeder Mensch mit WLAN und Ringlicht ist automatisch relevant.

Was wir brauchen, sind Plattformen, die echte Relevanz schaffen. Systeme, die Menschen intelligent zusammenbringen. Nicht nach hübschem Profilbild oder möglichst cleverer Headline. Sondern nach Lösungen, Geschwindigkeit, Energie, Problemen, Chancen und echtem unternehmerischem Mehrwert.

Denn ganz ehrlich: Der Mittelstand braucht aktuell keine weiteren Motivationsposts. Er braucht Kunden. Lösungen. Mitarbeiter. Geschwindigkeit. Vertrauen. Umsatz.

Vielleicht müssen wir uns deshalb endlich wieder daran erinnern, wie Business eigentlich entstanden ist. Nicht durch Likes. Nicht durch Algorithmen. Sondern durch Gespräche. Mut. Klarheit. Handschlagqualität. Und manchmal einfach durch ein verdammt gutes Telefonat.

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