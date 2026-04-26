Validato stärkt Organisationen mit strukturierten Screening-Prozessen für integre Personalentscheidungen

Validato etabliert ein Screening-Modell, das Unternehmen im DACH-Raum bei sicheren, regelkonformen Einstellungsprozessen unterstützt und transparente Risikobewertungen ermöglicht.

Validato erweitert sein Prüfmodell um eine strukturierte Lösung, die Unternehmen im deutschsprachigen Raum bei entscheidungsrelevanten Risikoanalysen im Recruiting unterstützt. Der Ansatz orientiert sich an steigenden Integritäts- und Compliance-Anforderungen und bietet eine systematische Grundlage, um Bewerbende zuverlässig zu bewerten. Damit erhalten Organisationen ein Modell, das sowohl fachliche Tiefe als auch regulatorische Sicherheit vereint.

Das Screening-Portfolio umfasst alle entscheidenden Prüfbereiche, die für moderne Einstellungsprozesse erforderlich sind. Dazu gehören Identitätsvalidierungen, Nachweise beruflicher Qualifikationen, Referenzrecherchen, Integritätsanalysen, finanzielle Risikoindikatoren sowie analytische Auswertungen auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen. Personal- und Compliance-Abteilungen können die Prüfmodule flexibel an Position, Branche und regulatorische Rahmenbedingungen anpassen, sodass ein vollständiges Bild über die Vertrauenswürdigkeit und Eignung eines Bewerbenden entsteht.

Ein wesentlicher Bestandteil der Plattform ist die konsequente Einhaltung europäischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Sämtliche Daten werden in Rechenzentren in der Schweiz oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet. Dadurch erfüllen alle Abläufe die Vorgaben der DSGVO, des revidierten Schweizer Datenschutzgesetzes und relevanter ISO-Normen. Diese Infrastruktur unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung revisionssicherer Verfahren und erleichtert den Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden wie FINMA, FMA oder staatlichen Datenschutzstellen.

Die Plattform bietet zugleich effiziente Workflows, die sowohl HR-Teams als auch Compliance-Einheiten entlasten. Viele Prüfungen werden automatisiert ausgeführt und in kurzer Zeit abgeschlossen, während integrierte Kontrollmechanismen sicherstellen, dass die Risikobewertung präzise und nachvollziehbar bleibt. Für Bewerbende entsteht ein nutzerfreundlicher Prozess, der ohne komplexe technische Anforderungen auskommt und sich intuitiv bedienen lässt.

Über das klassische Pre-Employment Screening hinaus stellt Validato zusätzliche Funktionen bereit, die den gesamten Beschäftigungszyklus abdecken. Organisationen können wiederkehrende Überprüfungen durchführen, externe Dienstleister evaluieren und interne Risikoprofile langfristig überwachen. Dieser Ansatz stärkt das Human Risk Management und fördert eine nachhaltige Risiko- und Compliance-Resilienz innerhalb der Organisation.

Als ergänzende Information: CypSec entwickelt moderne Sicherheitslösungen im Bereich Cyberschutz und unterstützt Unternehmen bei der Absicherung digitaler Abläufe. Die Systeme des Unternehmens schaffen eine belastbare technische Grundlage für Plattformen wie Validato, die sensible Daten verarbeiten.

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Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

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email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

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