Reinigungsservice & Hausbetreuung in Wien & NÖ https://www.bgn.at/hausbetreuung

Hausbetreuung mit Hausmeisterservice in Wien, Mödling, Baden, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Vösendorf, Perchtoldsdorf, Laxenburg, Pfaffstätten, Bad Vöslau.

Die BGN Reinigungsservice GmbH mit operativem Hauptsitz in 2340 Mödling (Kalterer Gasse 1F) ist ein seit dem Jahr 2003 tätiger, inhabergeführter Meisterbetrieb unter der Leitung von Geschäftsführer BM Mst. Ing. Miroslav Kostic. Als im Firmenbuch unter FN 332666s eingetragenes und in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) gelistetes Fachunternehmen für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung sowie Objektbetreuung betreut das über 58-köpfige Team mehr als 1.050 private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber in Ostösterreich. Ein zentraler Kernbereich der unternehmerischen Tätigkeit liegt in der ganzheitlichen Hausbetreuung und dem professionellen Hausmeisterservice in allen 23 Wiener Gemeindebezirken sowie in Niederösterreich – mit regionaler Schwerpunktsetzung auf den Bezirken Mödling, Baden, Wiener Neustadt und Schwechat, ergänzt durch Einsätze im nördlichen Burgenland rund um Eisenstadt.

Über 30 Hausverwaltungen, zahlreiche Eigentümergemeinschaften sowie kommunale und institutionelle Bauträger vertrauen bei der laufenden Liegenschaftspflege auf die verlässliche Infrastruktur des Betriebs, der aktuell in mehr als 300 Stiegenhäusern für dauerhafte Sauberkeit, Sicherheit und Werterhalt sorgt. Im Rahmen der Hausbetreuung in Wien und Niederösterreich übernimmt BGN sämtliche infrastrukturellen Aufgaben rund um Wohnhausanlagen, Zinshäuser und Gewerbeobjekte aus einer Hand. Dazu zählen die turnusmäßige Reinigung von Treppenhäusern, Eingangsbereichen, Handläufen, Postkästen, Aufzugskabinen, Kellergängen, Müllräumen und Tiefgaragen ebenso wie regelmäßige technische Sichtkontrollen von Beleuchtungsmitteln, Türschließern und Schließanlagen inklusive Mängelmeldung an die jeweilige Hausverwaltung.

Auch das Bereitstellen und Säubern von Müllbehältern, die Pflege von Informationsaushängen, die Durchführung von Kleinreparaturen, die ganzjährige Grünflächenpflege sowie ein haftungsrechtlich abgesicherter Winterdienst zur Schneeräumung und Streuung von Gehsteigen, Zufahrten und Stellflächen sind fest in den Betreuungsplänen verankert. Flankiert wird die Objektbetreuung durch ein vollumfängliches Gebäudereinigungsportfolio, das Unterhalts-, Büro-, Fenster-, Bau- und Grundreinigungen sowie Spezialverfahren wie Fassaden-, Stein- und Teppichreinigung, Raumdesinfektion, Graffiti-Entfernung und Taubenkotbeseitigung für Büros, Produktionsbetriebe, Schulen, Kindergärten, Gesundheitseinrichtungen und Privathaushalte abdeckt.

Die nachprüfbare Ausführungsqualität des Betriebs stützt sich auf die Doppelzertifizierung nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement), die Eignungslistung im Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ-Firmencode 53146) sowie die Eintragung in der Liste haftungsfreistellender Unternehmen (HFU-Nummer 201667552). Durch den Einsatz biologisch abbaubarer Markenreiniger, ein streng getrenntes 4-Farben-Hygienesystem, eine eigens entwickelte Software für digitale Zeit- und Qualitätskontrollen sowie eine Einsatzbereitschaft an sieben Tagen pro Woche gewährleistet die BGN Reinigungsservice GmbH maximale Transparenz, Rechtssicherheit und Handschlagqualität für Immobilienbesitzer und Hausverwaltungen in Wien und Niederösterreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BGN Reinigungsservice GmbH – Hausbetreuung Wien – https://www.bgn.at/hausbetreuung/

Herr Miroslav Kostic

Kalterer Gasse 1F

2340 Mödling

Österreich

fon ..: +43 800 400 850

web ..: https://www.bgn.at/hausbetreuung/

email : office@bgn.at

BGN Reinigungsservice GmbH

Geschäftsführer: BM Mst. Ing. Miroslav Kostic

Kalterer Gasse 1F

2340 Mödling

Österreich

Kontaktdaten

Telefon:+43 800 400 850

E-Mail: office@bgn.at

Pressekontakt:

BGN Reinigungsservice GmbH – Hausbetreuung Wien – https://www.bgn.at/hausbetreuung/

Herr Miroslav Kostic

Kalterer Gasse 1F

2340 Mödling

fon ..: +43 800 400 850

web ..: https://www.bgn.at/hausbetreuung/

email : office@bgn.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.