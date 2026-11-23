Von OKRs bis Jour fixe: Was startup-initiative.de und startup-heute.de für Gründer aufgreifen
Unternehmensziele, Finanzplanung, Führung und Abkürzungen aus dem Büroalltag: startup-initiative.de und startup-heute.de behandeln Themen für Gründerinnen, Gründer und Selbstständige.
Die Gründermagazine startup-initiative.de und startup-heute.de richten sich an Gründerinnen, Gründer und Selbstständige. Ihre Beiträge reichen von der Geschäftsidee über Ziele und Zahlen bis zu Fachbegriffen aus dem Büro.
Ziele und Methoden
Beide Magazine behandeln das Thema Unternehmensziele. startup-initiative.de widmet sich dem klaren Definieren von Zielen und stellt in weiteren Beiträgen OKRs, die SWOT-Analyse und die Lean-Startup-Methode vor. startup-heute.de greift das Formulieren von Unternehmenszielen mit der SMART-Methode auf. Hinzu kommen auf startup-initiative.de Beiträge zum Produkt-Market-Fit und zur Wettbewerbsanalyse.
Zahlen im Blick
Mehrere Beiträge auf startup-initiative.de beschäftigen sich mit Finanzplanung für Gründer und mit Liquiditätsplanung für Selbstständige. Für die Erfassung von Arbeitszeit bietet startup-initiative.de Vorlagen für Stundennachweise und Arbeitszeiterfassung an.
Führung und Zusammenarbeit
Ein eigener Bereich von startup-initiative.de dreht sich um das Miteinander im Unternehmen. Beiträge behandeln Unternehmenskultur, Fehlerkultur, Führungskompetenz und effiziente Meetings. Weitere Themen sind Zeitmanagement und das Treffen von Entscheidungen als Unternehmer.
Idee und Angebot
Zur Frage, womit sich jemand selbstständig macht, greift startup-initiative.de die Suche nach einer Geschäftsidee auf und erläutert Aufbau und Inhalte eines Pitch Decks. startup-heute.de behandelt die Wahl zwischen Dienstleistung und Produkt sowie die Unterschiede zwischen Trainer und Coach.
Unter https://www.startup-initiative.de/ stehen mehr als 350 Beiträge bereit. startup-heute.de ist mit mehr als 150 Beiträgen unter https://startup-heute.de erreichbar.
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Proactive Media GmbH
Herr Florian Beqiri
Marie-Curie-Straße 1
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Deutschland
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startup-initiative.de ist ein Onlinemagazin für Gründerinnen, Gründer und Selbstständige mit Beiträgen zu Geschäftsideen, Planung, Führung und Unternehmenskultur sowie Vorlagen für den Büroalltag. startup-heute.de behandelt Gründungsthemen und erklärt Fachwörter und Abkürzungen aus dem Arbeitsleben. Beide Portale erscheinen bei der Proactive Media GmbH mit Sitz in Oldenburg.
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