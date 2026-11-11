Dr. Jakob Ebner ist ein in Micheldorf bei Kirchdorf niedergelassener Internist und Facharzt für Kardiologie

Dr. Jakob Ebner – Ihr Experte für Herzgesundheit und Innere Medizin in Micheldorf

In seiner modernen Wahlarztordination im Michelpark in Micheldorf (bei Kirchdorf an der Krems) verbindet Dr. Jakob Ebner universitäre Spitzenmedizin mit persönlicher, zeitintensiver Betreuung. Als Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie sowie Leitender Oberarzt am Klinikum Kirchdorf verfügt er über eine fundierte klinische Expertise, die er durch seine Ausbildung am Kepler Universitätsklinikum Linz sowie zusätzliche Diplome in den Bereichen Sportmedizin, Notfallmedizin, Herzschrittmachertherapie und Palliativmedizin abrundet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Neben der präzisen Abklärung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bildet die gezielte Vorsorge und Prävention einen besonderen Schwerpunkt der Praxis. Das Leistungsspektrum reicht von detaillierten Ultraschalluntersuchungen (inklusive modernem 3D-Herzultraschall), Belastungs- und Langzeit-EKGs bis hin zu spezialisierter Herzbildgebung (Herz-CT und Herz-MRT in Kooperation) sowie internistischen Check-ups.Da gute Medizin Zeit und Vertrauen braucht, nimmt sich Dr. Ebner in seiner barrierefreien Ordination bewusst Raum für ausführliche Gespräche und maßgeschneiderte Therapiekonzepte – ohne Zeitdruck und auf Augenhöhe.

Über Dr. Jakob Ebner – (Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin) – Micheldorf (bei Kirchdorf an der Krems)

Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin in Micheldorf bei Kirchdorf/Krems.Spezialisierung in Vorsorgemedizin und Ultraschalldiagnostik. z.B. Herzultraschall oder Ultraschall der Halsschlagadern.Diplom für Herzschrittmachernachsorge.Diplom für Sportmedizin. Behandlung erfolgt Wahlarztbasis.Kurzfristige Termine möglich.45 Minuten von Linz, 35 Min von Wels, 35 Min von Steyr.“

Quellen:

https://kardiologie-ebner.at/

https://kardiologie-ebner.at/internist-kirchdorf/

https://kardiologie-ebner.at/team/

https://kardiologie-ebner.at/leitbild/

https://kardiologie-ebner.at/leistungen/

https://kardiologie-ebner.at/termine-online-buchen/

https://kardiologie-ebner.at/krankheiten/

https://kardiologie-ebner.at/faqs/

https://jakobebner.blogspot.com/2026/11/dr-jakob-ebner-httpskardiologie-ebnerat.html

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Dr. Jakob Ebner – kardiologie-ebner.at

Herr Dr. Jakob Ebner

Michelpark, 2

4563 Micheldorf (bei Kirchdorf)

Österreich

fon ..: +43 660 65 26 257

web ..: https://kardiologie-ebner.at

email : ordination@kardiologie-ebner.at



Dr. Jakob Ebner

Facharzt für Kardiologie

Michelpark 2, 4563 Micheldorf (bei Kirchdorf)

Web: www.kardiologie-ebner.at

E-Mail: ordination@kardiologie-ebner.at

Telefon: +43 660 65 26 257



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Michelpark, 2

4563 Micheldorf (bei Kirchdorf)

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