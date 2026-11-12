Nasen OP in Wien – Nasenkorrektur & Nasenoperation und Nasenscheidewand-OP

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Die Nase zählt zu den prägendsten Merkmalen des menschlichen Gesichts – und zugleich zu den funktional anspruchsvollsten Strukturen des Körpers. Sie ist zuständig für die Atmung, die Filterung und Befeuchtung der Atemluft, für den Geruchssinn und nicht zuletzt für die individuelle Ausstrahlung eines Menschen. Entsprechend vielfältig sind die Gründe, aus denen sich Patientinnen und Patienten in Wien und Niederösterreich für eine Nasenoperation entscheiden: Mal steht eine behinderte Nasenatmung im Vordergrund, mal der Wunsch nach einer harmonischeren Nasenform – häufig kommen beide Aspekte zusammen. Der folgende Überblick fasst die wichtigsten Themen rund um Nasenkorrektur, Nasenoperation und Nasenscheidewand-OP zusammen und zeigt, worauf es bei der Wahl des richtigen Spezialisten ankommt.

Funktion und Ästhetik: zwei Seiten derselben Medaille

Eine Nase kann noch so ebenmäßig geformt sein – wenn die Atmung behindert ist, leidet die Lebensqualität. Umgekehrt kann eine funktionell einwandfreie Nase durch ihre Form als störend empfunden werden. In der modernen Nasenchirurgie hat sich daher das Konzept der funktionell-ästhetischen Nasenkorrektur durchgesetzt: Ein Eingriff verbessert die Nasenatmung und harmonisiert gleichzeitig die äußere Form. Fachärzte für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) sind für diese kombinierten Eingriffe besonders qualifiziert, da sie sowohl die inneren Strukturen – Nasenscheidewand, Nasenmuscheln, Nasenklappe – als auch die äußere Anatomie beurteilen und operativ behandeln können. Das Leitmotiv lautet dabei häufig „Funktion und Ästhetik aus einer Hand“.

Die häufigsten funktionellen Probleme

Eine behinderte Nasenatmung hat oft klar identifizierbare Ursachen. Die häufigste ist die Nasenscheidewandverkrümmung (Septumdeviation) : Sie verengt einen Nasengang und führt zu einseitiger oder beidseitiger Atemnot, Mundatmung, Kopfschmerzen, Schnarchen, Tagesmüdigkeit, trockenen Schleimhäuten oder Nasenbluten. Auch vergrößerte Nasenmuscheln (Muschelhyperplasie) engen die Nasengänge spürbar ein und treten häufig gemeinsam mit einer Septumdeviation oder Allergien auf. Weitere Ursachen sind Nasenpolypen, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen (Sinusitis) sowie ein Nasenklappenkollaps, bei dem die Nasenflügel oder der mittlere Nasengang beim Einatmen dynamisch zusammenfallen.

Die Folgen sind nicht zu unterschätzen: Dauerhafte Mundatmung trocknet die Mundhöhle aus, begünstigt Karies und Zahnfleischerkrankungen, kann nächtliches Zähneknirschen verstärken und die Schlafqualität beeinträchtigen. Auch die sportliche Leistungsfähigkeit kann leiden – Studien zeigen, dass eine erzwungene Nasenobstruktion die Laufleistung verringert.

Wann ist eine Nasenoperation medizinisch notwendig?

Nicht jede behinderte Nasenatmung erfordert eine Operation. Viele Beschwerden lassen sich zunächst konservativ behandeln – etwa mit steroidalen Nasensprays, Nasenspülungen oder Nasenpflastern. Eine Operation ist dann angezeigt, wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichen und die Beschwerden die Lebensqualität und den Alltag dauerhaft beeinträchtigen, beispielsweise bei einer ausgeprägten Septumdeviation mit Atembehinderung. Auch bei einer Nasenspray-Abhängigkeit (Privinismus) kann eine strukturierte, ärztlich überwachte Entwöhnung – gegebenenfalls in Kombination mit einer Operation – notwendig werden.

Ästhetische Nasenkorrektur: natürlich statt standardisiert

Bei der ästhetischen Rhinoplastik geht es heute nicht mehr um das „perfekte“ Ideal, sondern um eine Nase, die zum individuellen Gesicht passt. Ob Höcker-, Sattel- oder Schiefnase, ob zu lange, hängende oder knollige Nasenspitze, ob breite Nasenbasis oder eingesunkener Nasenrücken – die Techniken sind vielfältig und werden individuell auf die Anatomie abgestimmt. Dabei gilt: Es gibt keine „perfekte“ Nase. Die Harmonie hängt von Gesichtsform, Profil und Geschlecht ab. Bei einem ovalen Gesicht sind mehr Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, bei einem runden Gesicht sollte eine gewisse Kontur erhalten bleiben, bei einem langen Gesicht kann eine stark verkürzte

Nase das Gesicht länger wirken lassen.

Ein wichtiger Aspekt ist die ethnische Nasenkorrektur – eine Rhinoplastik, die die natürlichen Merkmale der Nase respektiert und bewahrt, anstatt sie zu standardisieren. Entscheidend sind die individuelle anatomische Analyse und die Wahl von Techniken, die die natürliche Charakteristik erhalten.

Rhinoplastik, Septumplastik, Septorhinoplastik: die Begriffe im Überblick

Die Begriffe werden häufig verwechselt, meinen aber Unterschiedliches: Die Rhinoplastik bezeichnet die ästhetische oder funktionelle Korrektur der äußeren Nase. Die Septumplastik ist die Korrektur der Nasenscheidewand und damit ein rein funktioneller Eingriff. Die Septorhinoplastik kombiniert beide Aspekte – Funktion plus Ästhetik. Ergänzt wird das Spektrum durch die Nasenspitzenkorrektur (Formung, Rotation, Projektion und Symmetrie der Spitze), die Nasenmuschelverkleinerung (Turbinoplastik, etwa mittels Radiofrequenz oder Laser) und die Nasennebenhöhlen-OP (FESS) , bei der die Nebenhöhlen endoskopisch eröffnet, belüftet und von Polypen befreit werden. Nicht zu vergessen sind Revisions-Nasen-OPs – Nachkorrekturen nach einem früheren Eingriff, die chirurgisch besonders anspruchsvoll sind, weil Narbengewebe und veränderte Anatomie vorliegen.

Der Ablauf: von der Beratung bis zur Nachsorge

Ein seriöser Eingriff beginnt mit einer gründlichen Diagnostik. Dazu gehören eine eingehende endoskopische Untersuchung der inneren Nasenstrukturen, ein ausführliches Beratungsgespräch über Wünsche, Grenzen und Risiken sowie – im Idealfall – eine realistische Vorher-Nachher-Fotosimulation. Eine solche Simulation unterstützt die Kommunikation, ist aber keine Garantie für das Operationsergebnis; sie dient vielmehr dazu, Grenzen aufzuzeigen und realistische Erwartungen zu fördern.

Die Operation selbst dauert je nach Komplexität etwa ein bis drei Stunden und wird meist in Vollnarkose durchgeführt; kleinere Eingriffe sind auch in Sedierung möglich. Ob offene oder geschlossene Technik zum Einsatz kommt, hängt von der Korrektur ab: Die offene Technik mit einem kleinen Schnitt am Nasensteg erlaubt die direkte Sicht auf alle Strukturen und wird bei komplexen Korrekturen oder Revisionen eingesetzt; die geschlossene Technik arbeitet ausschließlich mit Schnitten innerhalb der Nase und eignet sich für überschaubare Korrekturen. Moderne Techniken – etwa die Piezo-Chirurgie zur schonenden Knochenbearbeitung oder Spreader Grafts zur Stabilisierung der inneren Nasenklappe – zielen auf eine möglichst gewebeschonende, schmerz- und schwellungsarme Heilung ab.

Kosten und Krankenkasse: Was wird übernommen?

Ein Thema, das viele Patientinnen und Patienten beschäftigt, ist die Kostenfrage. Grundsätzlich gilt: Rein ästhetische Eingriffe werden in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Funktionelle Anteile – etwa eine Septumkorrektur bei nachgewiesener Atembehinderung – können unter bestimmten Voraussetzungen teilweise erstattet werden. Die Klärung mit der jeweiligen Krankenkasse und Privatversicherung ist im Einzelfall erforderlich. Auch die Frage nach Ratenzahlung oder steuerlicher Absetzbarkeit ist praxis- und einzelfallabhängig.

Erholung und Alltag nach der Operation

Nach dem Eingriff stehen zunächst Schwellungen und Hämatome im Augenbereich im Vordergrund, die nach etwa ein bis zwei Wochen sichtbar abklingen. Der Nasengips wird meist nach ein bis zwei Wochen entfernt, Fäden nach fünf bis sieben Tagen. In den ersten Wochen gilt: Oberkörper hochlagern, kühlen, sanft mit der Nase umgehen, nicht schnäuzen und mit offenem Mund niesen. Büroarbeit ist häufig nach ein bis zwei Wochen wieder möglich, leichte Bewegung nach zwei bis drei Wochen, intensiver Sport nach vier bis sechs Wochen und Kontaktsport nach sechs bis acht Wochen. Sauna, Solarium und Alkohol sollten mehrere Wochen gemieden werden, konsequenter Sonnenschutz ist für Monate ratsam.

Wichtig ist Geduld: Das endgültige Ergebnis zeigt sich erst nach etwa zwölf Monaten, bei dicker Haut kann es länger dauern. Unmittelbar nach der Gipsabnahme kann die Nase noch geschwollen, breit oder steil wirken – das ist normal und kein Endzustand.

Risiken und Grenzen: ehrliche Aufklärung ist entscheidend

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff gibt es auch bei der Nasenoperation Risiken: Blutungen, Infektionen, Asymmetrien, Atembehinderung, Narbenbildung oder revisionsbedürftige Ergebnisse. Selten kommt es zu Gefäßkomplikationen. Ein seriöser Spezialist klärt über diese Risiken und die Grenzen des Machbaren auf, gibt keine Garantieversprechen und führt eine funktionelle Analyse durch. Auch die Frage „HNO-Arzt oder plastischer Chirurg?“ lässt sich nicht pauschal beantworten: Für kombinierte funktionell-ästhetische Eingriffe ist ein auf Nasenchirurgie spezialisierter HNO-Arzt oft im Vorteil, plastische Chirurgen sind auf ästhetische Aspekte spezialisiert. Entscheidend sind die individuelle Erfahrung und Spezialisierung.

Nasenkorrektur ohne OP: eine Alternative mit Grenzen

Für sehr leichte Korrekturen – etwa einen kleinen Höcker oder eine leichte Delle – kann eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure oder Radiesse eine Option sein. Das Ergebnis hält jedoch nur etwa zwölf bis 18 Monate, und die Methode stößt an klare Grenzen: Volumen lässt sich damit nur vergrößern, nicht reduzieren; starke Asymmetrien oder funktionelle Probleme sind so nicht behebbar. Zudem ist die Nase eine gefäßreiche Region mit einem – seltenen, aber schwerwiegenden – Risiko für Gefäßverschlüsse. Wiederholte Injektionen können Fibrosen verursachen und eine spätere Operation technisch anspruchsvoller machen.

Warum Wien und Niederösterreich?

Österreich bietet klare rechtliche Rahmenbedingungen, etablierte Nachsorgestrukturen und hohe Qualitätsstandards. Gerade bei einem Eingriff, der so prägend ist wie eine Nasenoperation, sind kurze Wege zur Nachkontrolle und ein verlässlicher Ansprechpartner im Komplikationsfall ein echter Vorteil. Patientinnen und Patienten aus Wien und Niederösterreich profitieren von der Nähe zu spezialisierten Ordinationen und Kliniken – und von der Möglichkeit, den Eingriff mit persönlicher Betreuung vom Erstgespräch bis zur letzten Nachkontrolle zu verbinden.

Fazit: Ob aus medizinischen Gründen oder aus ästhetischem Wunsch – eine Nasenoperation ist ein Eingriff, der sorgfältig geplant sein will. Entscheidend sind eine gründliche funktionelle Diagnostik, eine ehrliche Aufklärung über Möglichkeiten und Grenzen, eine realistische Erwartungshaltung und ein Spezialist, der Funktion und Ästhetik gleichermaßen beherrscht. Wer diese Punkte beachtet, schafft die besten Voraussetzungen für ein Ergebnis, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Quellennachweise:

www.nasen-chirurgie.at

https://michaelpichelmaier.blogspot.com/2026/11/ordination-dr-michael-pichelmaier.html

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