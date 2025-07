German Brand Award zeichnet E.ON als „Corporate Brand of the Year“ aus

E.ON ist Deutschlands „Corporate Brand of the Year“. Der German Brand Award vergibt seine höchste Auszeichnung in dieser Kategorie an das Energieunternehmen mit Sitz in Essen.

Mit insgesamt sieben Auszeichnungen ist E.ON gleichzeitig die erfolgreichste Marke des Wettbewerbs. Alle Awards stehen im Zusammenhang mit der neuen Positionierung, darunter Auszeichnungen für Strategie, Konzeption und Design, für den Markenauftritt auf der Energiemesse E-world 2025 sowie für die Energiewendekampagne der Tochtergesellschaft E.ON Energie Deutschland.

Lars Rosumek, Bereichsleiter Kommunikation und Politik der E.ON SE: „Im vergangenen Jahr haben wir die Marke E.ON strategisch neu ausgerichtet. Ich bin stolz auf die Erfolge, die wir in so kurzer Zeit erzielt haben. E.ONs Anspruch ist es, die Energiezukunft Europas als Spielmacher der Energiewende aktiv zu gestalten. Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass die neue Energiewelt für Kunden und Gesellschaft funktioniert. Durch die Transformation unserer Marke ist es uns gelungen, diese Haltung nach innen und außen erlebbar zu machen.“

Erfolgreiche Neupositionierung als Spielmacher der Energiewende

Durch die Abkehr vom Energieerzeugungsgeschäft und den Fokus auf Stromverteilnetze und nachhaltige Kundenlösungen hat sich E.ON in den vergangenen Jahren als Unternehmen stark verändert und neu aufgestellt. Die aktive, gestaltende Rolle des Unternehmens für die Energiewende spiegelt sich nun auch in der Marke wider.

Adrienne Héon Kleinen, Leiterin Marketing der E.ON Energie Deutschland: „Mit dem neuen Markenversprechen will E.ON nicht einfach ,nur‘ Teil der Energiewende sein, sondern sich auch den Herausforderungen der persönlichen Energiewende der Kundinnen und Kunden annehmen. Mit der Always On Energiewendekampagne bringen wir die Aufmerksamkeit für neue Energie in jedes Zuhause und sorgen mit neuen Produkten und Lösungen für die individuelle Energiewende.“

Der neue Markenauftritt von E.ON wurde gemeinsam mit den Agenturpartnern VIVALDI (Strategie) und TEAMBBDO (mit den Agenturen Peter Schmidt Group, BBDO, Interone und Batten & Company) entwickelt und im Frühjahr 2024 präsentiert. DDB realisierte die Energiewende-Kampagne EDG; FORUM your brandbuilder zeichnet für den Messestand auf der E-world verantwortlich. Ziel war es, den Relaunch möglichst nachhaltig und kosteneffizient durchzuführen. Strategie, Designentwicklung und Kampagne liefen über weite Strecken parallel und führten innerhalb weniger Monate zum Erfolg: einer messbaren Veränderung in den Köpfen der Zielgruppe. Hier stieg die Zustimmung zur Aussage, dass E.ON ein Treiber der Energiewende sei, um 11 Prozent.

Teamplay auf Agenturebene für die besten Ergebnisse

Christian Rätsch, CEO von TEAMBBDO: „E.ON ist eine Marke, die mutig und erfolgreich die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Daher sind wir nicht nur Partner, sondern auch echte Fans. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen und Unternehmen nach Orientierung suchen. E.ON geht hier vorbildlich voran.“

Kristin Janoschka, Executive Director Consulting der Peter Schmidt Group erläutert: „Wir haben das Design von E.ON auf seine wirklich markanten Aspekte verdichtet und aus dem ikonischen Logo alle Assets abgeleitet. Neue Elemente stärken den Charakter von E.ON – und die von uns entwickelte Hausschrift bringt Botschaften der Veränderung immer in den Kontext der Marke. So wird Design zum kommunikativen Hebel.“

Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland

Der German Brand Award gilt als einer der wichtigsten deutschen Markenpreise. Er wird jährlich vom Rat für Formgebung und dem German Brand Institute vergeben. Mit ihm werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch eine vorbildliche Markenführung, nachhaltige Kampagnen und außergewöhnliche Marketingprojekte vom Wettbewerb abheben. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil von TEAMBBDO The Marketing Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon, Mailand und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity." verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz. Mit der eigenständigen Unit „PSG Imagine" bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Brand Innovation, Digital Experience und Service Design.

