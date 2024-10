Brand Talks Köln: Ulrich Aldinger mit Bechtle und Monotype auf der Bühne

Wie macht meine eine Schriftfamilie prägnant und gleichzeitig alltagstauglich – zeitgemäß, aber nicht modisch? Hierüber spricht Ulrich Aldinger am 7. November auf den Brand Talks in Köln.

Mit den Brand Talks bringt Monotype Design-, Marketing- und Markenexpert:innen globaler Unternehmen in unterschiedlichsten Städten in Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen. Während der halb- oder ganztähigen Programme werden Trends, praxisnahe Strategien und Innovationen vorgestellt, die Entscheider:innen dabei unterstützen, Marken erfolgreich zu entwickeln und zu führen.

Am 7. November 2024, im Wasserturm Hotel, in der Kaygasse 2, in Köln ist auch Ulrich Aldinger, Creative Director der Peter Schmidt Group, mit auf der Bühne. Gemeinsam mit Alexander Tibelius, Leiter Corporate Design, Bechtle AG, und Friedrich Althausen, Type Designer bei Monotype, spricht er über die Entwicklung des neuen Corporate Designs, aber vor allem über die neue Unternehmenschrift für Deutschlands größtes IT-Systemhaus. Ab 16:15 Uhr geht es los.

Was macht die Bechtle-Pro-Schriftfamilie so besonders? Ulrich Aldinger: „Die Schrifttypik ist eine direkte Übersetzung der Markenattribute. Damit vermittelt die Bechtle Pro die Markenwerte mit jedem Wort und jeder Botschaft. Darüber hinaus ist sie als Variable Font angelegt. Damit verstärkt sie nicht nur das Markenerlebnis in digitalen Kanälen. Sie ist gleich doppelt nachhaltig: Sie senkt die Ladezeiten für User. Und die Lizenzkosten für Bechtle entfallen vollständig.“

Mehr Informationen zum Monotype-Brand-Talks-Programm in Köln und zur Anmeldung findest du hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Westhafenplatz 8

60327 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 850993-36

web ..: https://www.peter-schmidt-group.de

email : guido.schroepel@peter-schmidt-group.de

Über die Peter Schmidt Group

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil von TEAMBBDO The Marketing Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz. Mit der eigenständigen Unit „PSG Imagine“ bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Brand Innovation, Digital Experience und Service Design.

Pressekontakt:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Westhafenplatz 8

60327 Frankfurt

fon ..: 069 850993-36

email : guido.schroepel@peter-schmidt-group.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.