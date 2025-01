Laura Ullmann juriert für Peter Schmidt Group beim D&AD

Der D&AD gibt die Besetzung seiner Jurys für den diesjährigen Wettbewerb bekannt: Für die Disziplin Product Design beruft er Laura Ullmann, Design Director bei der Peter Schmidt Group.

Der Wettbewerb des englischen D&AD zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in den Bereichen Werbung und Design: Seit 1963 werden hier die kreativ herausragendsten Arbeiten des jeweiligen Jahres in einer Vielzahl von Kategorien ausgezeichnet. Doch nicht nur der Erhalt eines der begehrten Pencils ist eine Würdigung der eigenen Arbeit, auch die Berufung in eine der Jurys ist eine Anerkennung: Denn nur wer selbst ein Höchstmaß an kreativer Exzellenz bewiesen hat, kommt dafür in Frage, auch die Arbeiten anderer zu bewerten.

Für den Wettbewerb 2025 beruft der D&AD Laura Ullmann, Design Director bei der Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group. Sie ist Teil der Jury „Product Design“ unter Leitung von Kinya Tagawa. „Beim D&AD jurieren zu dürfen, ist für mich eine Ehre und sicher eine große Inspiration“, so Laura Ullmann. Sie freut sich auf die Vielzahl unterschiedlicher Einreichungen, die sich zugleich immer ähnlichen Fragen stellen müssten: „Mich interessiert: Stärkt das Produkt die Marke? Und welchen Impact hat es auf die Gesellschaft – macht es unser Leben einfacher, freudvoller, nachhaltiger oder gelingt es sogar, all diese Aspekte zu vereinen?“

Die bisherigen Arbeiten von Laura Ullmann belegen genau diesen Anspruch. Bestes Beispiel ist ihre eigene Produktinnovation – die Cocolette. Die biologisch abbaubare Alternative zu Strandschuhen aus Plastik entwickelte sie vom Konzept bis zum Marktstart im Einzelhandel. Seit 2019 ist sie bei der Peter Schmidt Group tätig, seit 2024 führt sie als Design Director internationale Marken der Beauty- und Lifestyle-Branche. „Vom D&AD in die Jury berufen zu werden, ist eine großartige Anerkennung für Lauras Arbeit“, so auch Lukas Cottrell, Managing Partner der Peter Schmidt Group. „Ich freue mich für sie persönlich, zugleich aber auch über den Weg, die sie bei uns geht: Ihre Entwicklung von der Junior Designerin bis zur Direktorin ist beeindruckend – und ein Beispiel für Karrieren, die Talenten in unserer Agentur offenstehen.“

Über die Peter Schmidt Group

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil von TEAMBBDO The Marketing Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz. Mit der eigenständigen Unit „PSG Imagine“ bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Brand Innovation, Digital Experience und Service Design.

