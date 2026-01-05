88. Geburtstag von Helmut L. Clemm: Verantwortung leben – Arbeitsmethodik gestalten

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. gratuliert ihrem Ehrenpräsidenten Helmut L. Clemm zum 88. Geburtstag. Sein Engagement reicht von moderner Arbeitsmethodik bis zur Rettung von Gigaset.

_(Baden-Baden, 3. Januar 2026)_ – Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) gratuliert ihrem Ehrenpräsidenten Helmut L. Clemm herzlich zu seinem 88. Geburtstag. Mit ihm ehrt der Verein eine Persönlichkeit, die Arbeitsmethodik über Jahrzehnte hinweg nicht nur gedacht, sondern verantwortungsvoll gestaltet hat.

Als Diplom-Ingenieur mit Studium der Hochfrequenztechnik sowie eines Studium Generale verband Helmut L. Clemm früh technisches Denken mit organisatorischer und gesellschaftlicher Verantwortung. Berufliche Stationen im In- und Ausland – unter anderem bei Siemens – prägten seinen Blick auf Führung, Organisation und nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Besonders prägend war sein Einsatz von 1987 bis 1990 bei der Rettung des Telekommunikationsunternehmens Gigaset in Bocholt. In einer existenziellen Unternehmenskrise brachte Helmut L. Clemm Struktur, Vermittlungskompetenz und Verantwortungsbewusstsein ein und trug maßgeblich dazu bei, den Standort und zahlreiche Arbeitsplätze zu sichern. Diese Phase wurde später filmisch dokumentiert und ist öffentlich abrufbar:

https://www.youtube.com/watch?v=8mw7izv7TgA>youtube>Das Wunder von Bocholt

Dass Helmut L. Clemm bis heute geistig präsent und diskursiv engagiert ist, zeigt sich auch aktuell: Am 22. Januar 2026 diskutiert er im Rahmen der GfA-Veranstaltung „Selbstorganisation: Ursprung und Bedeutung“ mit und bringt seine langjährige Erfahrung in die Debatte ein.

Als Vorsitzender und später Ehrenpräsident prägte Helmut L. Clemm Inhalte, Publikationen und Veranstaltungen der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. nachhaltig. Seine Gedanken zu Klarheit, Selbstorganisation und verantwortungsvollem Handeln sind bis heute von hoher Aktualität.

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. dankt Helmut L. Clemm für sein außergewöhnliches Engagement und wünscht ihm zum 88. Geburtstag Gesundheit, Zuversicht und weiterhin anregende Begegnungen.

Hinweise zur GfA-Diskussion „Selbstorganisation: Ursprung und Bedeutung“ am 22. Januar 2026 sind auf der Internetseite der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. abrufbar:

gfaev.de/events

