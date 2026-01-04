Festplatten shreddern in Bremen: ProCoReX steht für Sicherheit und rechtskonforme Datenvernichtung

Festplatten und Datenträger shreddern in Bremen – ProCoReX sorgt für sichere, zertifizierte und nachhaltige Datenvernichtung direkt vor Ort.

Zuverlässige Vernichtung sensibler Daten ist heutzutage für jedes Unternehmen Pflicht. Wer Festplatten shreddern in Bremen möchte, entscheidet sich mit ProCoReX für ein erfahrenes Team, das sich leidenschaftlich um den bestmöglichen Schutz privater und geschäftlicher Informationen kümmert. Von der Abholung bis zum zertifizierten Abschluss organisiert ProCoReX alle Schritte transparent und rechtssicher.

Nach einer individuellen Beratung werden alle zu vernichtenden Datenträger – ob Festplatten, SSDs oder USB-Sticks – in verschlossenen Behältern vor Ort übernommen. Anschließend sorgt das Team für die komplette, irreversible Zerstörung gemäß den aktuellen DIN-Normen. Beim Datenträger shreddern in Bremen erhalten Firmen nach Abschluss ein detailliertes Zertifikat als Nachweis, dass sämtliche Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben eingehalten wurden.

Besonders vorteilhaft ist, dass ProCoReX viel Wert auf ökologisches Handeln legt. Nach dem eigentlichen Festplatten shreddern in Bremen werden wiederverwertbare Bestandteile sortiert und dem Recycling zugeführt, was – neben Datensicherheit – gezielt dem Umweltschutz zugutekommt.

Flexibilität wird großgeschrieben: Unkomplizierte Terminvergaben, kurzfristige Abholungen und maßgeschneiderte Lösungen für jede Unternehmensgröße garantieren ein Höchstmaß an Service. Beim Datenträger shreddern in Bremen steht ProCoReX für volle Transparenz, Dokumentation und langfristige Sicherheit.

Mit ProCoReX ist es einfach, sensible Daten lückenlos zu vernichten und alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen – schnell, kompetent und nachhaltig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/bremen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/bremen/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.