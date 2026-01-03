Festplattenvernichtung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH erlangt Festplattenvernichtung in Potsdam eine neue Dimension – zertifizierte Datenträgervernichtung direkt beim Kunden und konsequente Prozessbegleitung inklusive.

Nicht jedes Unternehmen möchte vertrauliche Speichermedien außer Haus geben – insbesondere sensible Branchen wie Kanzleien, medizinische Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen legen größten Wert auf volle Kontrolle über sämtliche Prozesse der Datenvernichtung. Die ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Anforderungen in Potsdam mit einer mobilen Lösung, die zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Potsdam flexibel und sicher direkt beim Kunden vor Ort ermöglicht. Das bedeutet: Kritische Datenträger müssen den geschützten Bereich nicht verlassen, alle Vorgänge können auf Wunsch kontinuierlich von den Verantwortlichen begleitet werden. Im ersten Schritt werden sämtliche Datenträger lückenlos erfasst, inventarisiert und eindeutig gekennzeichnet. Anschließend fährt das geschulte Fachpersonal mit einem speziell ausgerüsteten Sicherheitsfahrzeug direkt zum Einsatzort. Die mobile Festplattenvernichtung in Potsdam wird unmittelbar vor Ort durchgeführt – nach strengen Vorgaben der DIN 66399, gemäß Schutzklasse und Sicherheitsstufe. Jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Potsdam ist vollständig dokumentiert, von der Übergabe bis zur unwiederbringlichen Zerstörung, und wird nach Abschluss mit einem rechtskräftigen Vernichtungszertifikat für den Kunden bestätigt. So sind Datenschutz, Compliance und Nachweispflicht jederzeit gewährleistet. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung trennt das Team von ProCoReX sämtliche Wertstoffe und schädlichen Bestandteile sauber voneinander, leitet recycelbare Materialien einer umweltbewussten Wiederverwertung zu und sorgt für die verantwortungsvolle Entsorgung kritischer Komponenten. Die Festplattenvernichtung in Potsdam punktet durch persönliche Beratung, zügige Terminorganisation und absolute Diskretion – für Unternehmen, die höchste Sicherheitsstandards und vollständige Revisionssicherheit erwarten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-potsdam/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

