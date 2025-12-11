Wie tickt die Gen Z? – GfA-Webinar zeigt, wie Jugendliche heute zu echter Orientierung finden

Das GfA-Webinar zeigte, wie Jugendliche mit der kostenlosen App StickTo echte Orientierung finden. Über 1.300 Berufe und ein kluger Algorithmus helfen Schüler*innen, passende Wege zu entdecken.

Baden-Baden. Das am 9. Dezember durchgeführte Webinar der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA) liefert zentrale Erkenntnisse darüber, wie Jugendliche in der heutigen Bildungs- und Berufswelt zu stabiler Orientierung finden können. Die Veranstaltung verdeutlichte, dass berufliche Entscheidungen für Schülerinnen und Schüler zunehmend komplexer werden – trotz großer Informationsmengen und vielfältiger Kommunikationskanäle.

Referent Julian Risse, Gründer der kostenlosen Berufsorientierungs-App StickTo, zeigte auf, dass nicht ein Mangel an Informationen das Problem ist, sondern ein Mangel an Struktur, Filterung und relevanten Auswahlmöglichkeiten. Jugendliche stehen vor 1.000 möglichen Wegen – und oft ohne klare Landkarte. Genau hier setzt StickTo an.

Die App bietet über 1.300 Berufsbilder, Ausbildungs- und Studienoptionen, ergänzt durch einen intelligenten Algorithmus, der Jugendlichen hilft, eigene Interessen besser zu verstehen und passende Wege zu entdecken. Mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot bereits. Die App ist vollständig kostenlos, was eine niederschwellige Nutzung ermöglicht – auch für Schulen und Familien ohne zusätzliche Ressourcen.

Das Webinar zeigt gleichzeitig, dass Berufsorientierung heute ein Thema für viele Akteure ist:

Schulen erhalten ein Werkzeug, das im Unterricht und in Beratungsprozessen eingesetzt werden kann.

Eltern bekommen einen transparenten Überblick über moderne Berufsbilder.

Unternehmen profitieren von informierten und orientierten Bewerber*innen.

Universitäten erreichen gezielter diejenigen, die wirklich zum Studienangebot passen.

Verbände können Berufsfelder klarer darstellen und Nachwuchsarbeit stärken.

Die im Webinar diskutierten Erkenntnisse haben unmittelbare Relevanz: Jugendliche benötigen nicht mehr Optionen, sondern klare Wege, transparente Informationen und digitale Unterstützung, die zu ihrem Alltag passt.

Die Gesellschaft fuer Arbeitsmethodik e.V. -GfA- setzt mit dieser Veranstaltung ein wichtiges Signal für eine moderne, wirksame Berufsorientierung, die Jugendliche stärkt und allen Beteiligten neue Perspektiven eröffnet.

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

