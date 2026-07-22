Zwei Sprachen – ein Weg: Bianka Maria Seidl präsentiert neues Buch und Ausstellung im September 2026

Bewusstseinsmentorin und Künstlerin Bianka Maria Seidl verbindet Wort und Farbe: Buch „ICH · SEELE · SELBST“ und Vernissage „Die Schwelle zum Gold“ – September 2026, Klosterdorf Windberg.

Windberg, Juli 2026. Im September 2026 präsentiert die Bewusstseinsmentorin, Autorin und Künstlerin Bianka Maria Seidl gleich zwei Werke, die aus derselben inneren Quelle schöpfen: ihr neues Buch „ICH · SEELE · SELBST – Erwachen in der Lebensmitte“ (Edition YOYA) und die Ausstellung „Die Schwelle zum Gold – Wo das Licht aus dem Dunkel geboren wird“ in der Kleinen Galerie Windberg.

„Beides ist Ausdruck desselben inneren Weges: von der Befreiung aus dem Korsett der Konditionierungen hin zur wahren Essenz, von der Dunkelheit ins Licht, aus dem Schweren ins Gold.“

Das Buch – Initiation statt Krise

„ICH · SEELE · SELBST – Erwachen in der Lebensmitte“ begleitet Frauen zwischen 45 und 65 auf einem spiralförmigen Weg durch drei transformative Ebenen: die Befreiung des ICH von alten Konditionierungen, die Er-Innerung der SEELE durch schamanische Ahnenarbeit und die Verkörperung des SELBST in Würde und gelebter Echtheit.

Seidls Kernthese lautet: Initiation statt Krise. Was viele Frauen als Erschöpfung, Leere oder innere Enge erleben, ist in Wahrheit ein Weckruf der Seele – und der Beginn der wichtigsten Wandlungsphase ihres Lebens. Die Wirkung reicht weit über die Einzelne hinaus: Wenn Frauen in der Lebensmitte zu sich selbst finden, verändert das Familien, Beziehungen und die Gesellschaft.

Das Buch erscheint in zwei Ausgaben: als Paperback (EUR 19,99) und als Hardcover Premium (EUR 39,99) mit drei exklusiven farbigen Kunstwerken der Autorin – je eines zu den Rubriken ICH, SEELE und SELBST.

Die Ausstellung – Bilder des Werdens

Am 12. und 13. September 2026 öffnet die Kleine Galerie Windberg am Pfarrplatz 4 ihre Türen für die Vernissage „Die Schwelle zum Gold“. Die neuen Bildwerke von Bianka Maria Seidl unter dem Künstlernamen LishareArt widmen sich denselben inneren Übergängen wie das Buch: Momente, in denen sich Krisen als Initiationen entpuppen und verborgenes Gold ans Licht tritt.

Ein besonderer Moment erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend: Bei Einbruch der Dämmerung verwandelt eine Lichtinstallation den Garten der Galerie – die Bilder beginnen zu leuchten, und das Thema der Ausstellung wird sinnlich erfahrbar.

Vernissage: Samstag, 12. September 2026, 13-21 Uhr

Sonntag, 13. September 2026, 11-18 Uhr

Kleine Galerie Windberg · Pfarrplatz 4 · 94336 Windberg

Der Ort – Klosterdorf Windberg

Bianka Maria Seidl lebt und arbeitet seit 15 Jahren in der Anlage des Klosters Windberg in Niederbayern – einem Ort aus dem Jahr 1040. Dieser besondere Raum trägt ihre Arbeit als Bewusstseinsmentorin, Autorin und Künstlerin täglich – und wird im September 2026 zur Bühne für eine Begegnung, die in Wort und Bild einlädt: die Schwelle zu überschreiten.

Über Bianka Maria Seidl

Bianka Maria Seidl ist Bewusstseinsmentorin, Expertin für schamanische Ahnenarbeit, Künstlerin und Autorin. Seit über drei Jahrzehnten begleitet sie Menschen in tiefen Wandlungsprozessen. Ihr Buch „Schamanische Ahnenarbeit“ (Mankau Verlag, 2021) hat tausenden Leserinnen geholfen, ihre genealogischen Wurzeln zu klären. Unter dem Künstlernamen LishareArt schafft sie Bildwerke, die dieselbe Wandlung in Farbe und Form ausdrücken.

Bibliografische Angaben:

Titel: ICH · SEELE · SELBST – Erwachen in der Lebensmitte

Autorin: Bianka Maria Seidl

Verlag: Edition YOYA

Erscheinungsdatum: September 2026

Erhältlich als: Paperback EUR 19,99 / Hardcover Premium EUR 39,99

Bestellung: https://tinyurl.com/ICH-SEELE-SELBST-Paperback – https://tinyurl.com/Ich-Seele-Selbst-Hardcover

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Edition YOYA

Frau Bianka Maria Seidl

Pfarrplatz 4

94336 Windberg

Deutschland

fon ..: 094224032488

web ..: https://www.biankaseidl.de

email : editionyoya@biankaseidl.de

Bianka Maria Seidl ist Bewusstseinsmentorin, Expertin für schamanische Ahnenarbeit, Künstlerin und Autorin. Seit über drei Jahrzehnten begleitet sie Menschen in tiefen Wandlungsprozessen – auf dem Weg zu innerer Würde, Seelenvision und gelebter Echtheit. Als Künstlerin unter dem Namen LishareArt schafft sie Bildwerke, die denselben inneren Weg in Farbe und Form zeigen: von der Dunkelheit ins Licht, aus dem Schweren ins Gold. Sie lebt und arbeitet im Klosterdorf Windberg in Niederbayern – einem Ort aus dem Jahr 1040. In der Kleinen Galerie Windberg zeigt sie ihre Werke und lädt zu Begegnungen mit Kunst und Transformation ein.

Die Edition YOYA wurde 2013 als eigenständiges Verlagsimprint gegründet und verlegt die Werke von Bianka Maria Seidl im Selfpublishing. Der Name YOYA bedeutet in Swahili „Gemeinschaft“ – und steht für eine Haltung, die sich durch alle Veröffentlichungen zieht: Bewusstsein als gelebte Verbindung mit sich selbst, den Ahnen und der Welt.

Pressekontakt:

Edition YOYA

Frau Bianka Maria Seidl

Pfarrplatz 4

94336 Windberg

fon ..: 094224032488

web ..: https://www.biankaseidl.de

email : editionyoya@biankaseidl.de

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