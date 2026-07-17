„Between Shadows“ – Ausstellung von Alexandra Kordas Fondation DEARTE Palacio Ducal de Medinaceli, Spanien

Bis 31. Juli 2026

Die Fondation DEARTE zeigt im Palacio Ducal in Medinaceli (Spanien) die Ausstellung „Between Shadows“ der deutschen Künstlerin Alexandra Kordas, die parallel mit ihrem Werk „The world is falling apart“ bei der Biennale Arte in Venedig vertreten ist. Die Ausstellung beleuchtet das Zwischenspiel von Licht und Schatten unter den Aspekten Stille, Bruch und Hoffnung.

Alexandra Kordas malt nicht einfach Motive, sie legt Zustände frei. Jede Leinwand ist eine Konfrontation – mit der Trauer, mit dem Glauben und mit dem körperlichen Gedächtnis an den Krieg, aber auch mit dem Licht am Horizont. Jede Geste ist roh. Der Strich unumkehrbar. Schwarz durchbricht das Weiß – nicht als Kontrast, sondern als Farbe, um die Hoffnung zu markieren. In ihrem Werk gibt es keine sichere Distanz. Der Betrachter beobachtet nicht nur. Er ist Teil des Geschehens. „Between Shadows“ – zwischen Schatten- ist keine Ausstellung über die Dunkelheit.

Es ist eine Ausstellung über das, was sie überdauert.

Mit dieser Ausstellung bekräftigt die Fondation DEARTE ihr Engagement für zeitgenössische Kunst und für die Schaffung von Räumen, in denen eine Verbindung zwischen Künstlern, kulturellem Erbe und der Öffentlichkeit entstehen kann; zugleich festigt sie die Position von Medinaceli als kulturellem Anziehungspunkt im ländlichen Raum.

Die Künstlerin: Alexandra Kordas

Alexandra Kordas (1958, München), die zunächst als Schauspielerin und Drehbuchautorin tätig war, ist seit ihrer Schulzeit in der Waldorf Schule künstlerisch kreativ verwurzelt. Ihre expressiven teils großformatige Arbeiten zeichnen sich durch eine ausgeprägte Freiheit im Umgang mit Material, Farbe und Geste aus. Insbesondere ihre Skulpturen entfalten eine physische Präsenz, die den Betrachtenden unmittelbar in das Geschehen einbindet.

Erst 2018 kam der schöpferische Durchbruch. Seitdem schuf die in Münchner Künstlerin ein tiefgründiges, introspektives Werk, das sich mit Themen wie Leid, Verlust und Krieg auseinandersetzt und in denen schmerzhafte Fragmente persönlicher und kollektiver Erfahrungen zum Vorschein kommen. Ihre Werke entstehen aus einer inneren Schau heraus. Formen und Farben entwickeln sich nicht als Abbild äußerer Wirklichkeit, sondern als Ausdruck eines prozesshaften, intuitiven Geschehens, das dennoch eine subtile Verbindung zur Ding Welt bewahrt. Alexandra Kordas‘ künstlerisches Anliegen bleibt dabei klar: Unsichtbare innere Zustände sichtbar zu machen und psychische wie gesellschaftliche Übergänge in eine sinnlich erfahrbare Form zu übersetzen. Ihre Skulptur wirkt als poetischer Seismograf – nicht der großen Erschütterungen, sondern der feinen, entscheidenden Verschiebungen unter der Oberfläche.

Trotz ihrer noch jungen Karriere stellte Alexandra Kordas in unzähligen Gruppen- und Einzelausstellungen u.a. in Rom, Venedig, Turin, Madrid, London, Zürich, New York und München (Soloausstellung 2026 Kunstfoyer der LV1871). 2025 zählten zu Museumsausstellungen: „Between Poles“ im Palacio Ducal de Medinaceli Museum, Spanien, und „Fundamental. Von Anfang bis Ende sind wir alle gleich“ MUSEO NACIONAL DE ARTE, La Paz Casilla, Bolivien und seit Mai 2026 stellt Alexandra Kordas bei der Biennale Arte in Venedig ein Werk aus. www.alexandrakordas.com

Ausstellung: 06. Juli – 31. Juli. 2026

Die Fundación DEARTE im restaurierten Renaissancepalast Palacio Ducal de Medinaceli ist heute ein Kulturzentrum für zeitgenössische Kunst, Es verbindet Geschichte, Architektur, Archäologie und moderne Kunst. Der Palacio Ducal de Medinaceli wurde ab 1625 im Stil der spanischen Renaissance bzw. des Herrerianischen Klassizismus erbaut. Auftraggeber waren die Herzöge von Medinaceli, einer der bedeutendsten Adelsfamilien Spaniens. Architekt war Juan Gómez de Mora, der auch an anderen bedeutenden königlichen Bauwerken mitwirkte.

Fundación DEARTE – Palacio Ducal de Medinaceli

Palacio Ducal, Plaza Mayor 4

42240 Medinaceli (Soria), Spanien

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr sowie von 16:00 Uhr bis 20:00.

Pressefotos der Ausstellungswerke:

https://www.picdrop.com/zierercom/mZj3tSkQ7g

kostenfrei nutzbar für Print, Online und Social Media/ Copyright: Alexandra Kordas

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