Der Inseltisch neu gedacht: Nova Maldives stellt „Maldivian Flavours“ Fine Dining Konzept vor

Kreationen inspiriert von der Tiefe der maledivischen Kultur und Tradition

Nova Maldives greift mit seinem neuen Gastro-Konzept „Maldivian Flavours“ den Trend für gesundheitsbewusstes, ethisch einwandfreies und pflanzenbasiertes Essen und authentischen kulturellen Erlebnissen auf. Daher bietet Nova als kulinarische Ergänzung im „Soul Kitchen“-Restaurant täglich wechselnde maledivische Menüs an. Jeder Gang wird vom Kulinarik-Team kuratiert und schöpft aus dem reichen Schatz der maledivischen Küche und ihrer regionalen Produkte. Brotfrucht, grüne Mango, Kochbanane, Maniok, Bittermelone, Kokosnuss, Wachskürbis und Bananenblüten sind nur einige der nährstoff- und ballaststoffreichen Zutaten-Highlights der neuen Menüs.

„Ich bin auf den Malediven aufgewachsen und hier zu Hause. Diese Gerichte wecken in mir ein Gefühl von Heimat und schöne Erinnerungen an meine Familie und die Kindheit.“, sagt Nova-Chefkoch Sobah, der kreative Kopf hinter dem „Maldivian Flavours“-Konzept. „Sei es ein Chutney, eine Wurzel oder eine Frucht aus dem Nachbargarten. Die maledivische Küche ist traditionell rein pflanzlich, aber reich an herzhaften und frischen Aromen. Es gibt viel zu entdecken. Ich bin mir sicher, dass die Gäste diese neuen Geschmackserlebnisse lieben werden.“

Die „Green Mango & Wild Roquette“ ist eine raffinierte Neuinterpretation der auf den Malediven beliebten „Ambu Majaa“-Relishs mit geraspelter grüner Mango, angeröstete Kokosnuss und einem Tamarinden-Dressing. Die „Spiced Eggplant Terrine“ mit Kirschtomaten-Konfit und Copi-Blatt-Emulsion greift die rauchige Tiefe des maledivischen Aubergingencurrys auf und überführt sich in eine zeitgenössisches Komposition. Die Hauptgänge wie „Breadfruit Wellington“ aus gebratener Brotfrucht und Kürbis-Duxelles in Kohlblättern in einer Röstwurzel-Velouté oder „Plaintain Gnocchi“ aus Kochbananen mit einer Emulsion kombinieren europäische Techniken mit den beliebtesten Zutaten und Aromen der Malediven. Desserts wie die „Huni-Hakaru Tart“ mit Meeresmandel- und Schrauben-baumfrucht-Gel ist eine nostalgische Hommage an die Kokosnuss-Süßspeise gleichen Namens. Die „Papaya & Screw Pine Mille-Feuille“ kombiniert Schichten von Banane, Papaya-Kokosnuss-Creme mit Passionsfrucht-Coulis.

Alle Gänge werden in kleinen Portionen, elegant angerichtet, angeboten. Perfekt, um sich an den unterschiedlichsten und außergewöhnlichen Aromen zu versuchen. Die Menüs sind rein pflanzlich und bieten immer mehrere von Natur aus glutenfreie Optionen. Wo auch immer möglich bezieht das Nova seine Zutaten aus der Region und präsentiert authentische Produkte der maledivischen Inseln mit einem geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck. Novas Ziel ist eine achtsame Gastfreundschaft, bei der Genuss, lokale Traditionen und die Fürsorge für die Umwelt Hand in Hand gehen.

Mehr Infos unter https://nova-maldives.com/

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Su d-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts ist Dachmarke einer Reihe von innovativen und zeitgenössischen Hotels und Resorts, die auf ihre Kernphilosophie setzen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Die 2015 gegründete Hotelkette setzt einzigartige Resorts mit erstklassigen Angeboten in einem entspannten Ambiente.

Pressefotos zu Maldivian Flavours https://www.picdrop.com/zierercom/y4AThvmwrL

Pressefotos zum Nova Maldives: https://www.picdrop.com/zierercom/ESAhnuRoed

Copyright: Nova Maldives

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