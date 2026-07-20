DJ Sally B. and Selmi Gee besingen das „Lonely Girl“

Und einsam tanzt das Mädchen

Mit „Lonely Girl“ präsentieren DJ Sally B. & Selmi Gee einen gefühlvollen Dance-Pop-Titel, der Hoffnung, Nähe und Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt. Der Song erzählt die Geschichte eines einsamen Mädchens, das sich verloren und unbeachtet fühlt – bis eine Begegnung ihr neuen Mut schenkt und ihr zeigt, dass niemand seinen Weg alleine gehen muss.

Die einprägsame Hook „Oh-oh, lonely girl… You’re my lonely girl…“ verbindet sich mit emotionalen Strophen und einem eingängigen Refrain zu einer Hymne über Mitgefühl, Vertrauen und den Glauben an einen Neuanfang. Die Botschaft ist universell: Jeder Mensch kann Licht in das Leben eines anderen bringen – manchmal reicht schon ein Lächeln oder eine helfende Hand.

Musikalisch vereint „Lonely Girl“ moderne Dance-Pop-Elemente mit warmen Synthesizer-Flächen, melodischen Harmonien und einer emotionalen Gesangsperformance. Der Titel eignet sich sowohl für das Radio als auch für Clubs, Festivals, Lounges und emotionale Live-Momente. Die Produktion schafft den Spagat zwischen tanzbarer Energie und einer tief berührenden Geschichte.

Mit diesem Song setzen DJ Sally B. & Selmi Gee erneut auf Musik, die Menschen verbindet. „Lonely Girl“ erinnert daran, dass Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt stärker sind als Einsamkeit und Angst – und dass nach jeder dunklen Nacht ein neuer Sonnenaufgang wartet.

Empfohlen für DJs & Musikliebhaber der Genres:

Afro House o Commercial Dance o Deep House o Freestyle o Latin Bachata o Pop Dance o Tribal House o 2 Step

„Lonely Girl“ ist mehr als nur ein Song – es ist eine musikalische Umarmung für alle, die sich schon einmal einsam gefühlt haben, und zugleich ein Zeichen der Hoffnung für diejenigen, die noch immer allein durchs Leben gehen. Der Song möchte Mut machen, die Hoffnung niemals aufzugeben, an die Liebe und das Gute im Leben zu glauben und darauf zu vertrauen, dass jeder Mensch irgendwann jemanden finden kann, der Licht in die Dunkelheit bringt. Denn auch nach den schwersten Zeiten kann ein neuer Anfang entstehen – mit Zuversicht, Vertrauen und einer positiven Zukunft vor Augen. „Lonely Girl“ soll Menschen Kraft geben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, im Heute neue Hoffnung zu finden und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Denn niemand sollte den Glauben daran verlieren, dass auch für ihn oder sie eines Tages der richtige Mensch den eigenen Lebensweg kreuzt.

„Lonely Girl“ ist eine musikalische Botschaft voller Hoffnung, Wärme und Menschlichkeit – ein Song, der zeigt, dass selbst in den dunkelsten Momenten ein Licht auf uns wartet. Manchmal beginnt eine neue Geschichte mit einer einzigen Begegnung, einem offenen Herzen und dem Mut, an morgen zu glauben.

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Web: www.djsallyb.com

DJ Sally B. & Selmi Gee – Lonely Girl

Label: Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group)

Katalog-Nr.: BJR 033

EAN/UPC/ICPN: 4099496009754

Release Date / VÖ: 12.07.2026

Quelle: Big Jam Records

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