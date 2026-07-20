Eine Botschaft für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit

„We are sending out a message to the world – a message of peace and love.“

Musik verbindet – unabhängig von Herkunft, Sprache oder Kultur. Genau diese Botschaft transportieren Selmi Gee, DJ Sally B. & DJimmyH mit ihrer neuen internationalen Dance-Produktion „Message To The World“.

Der Song verbindet energiegeladene Dance-Beats, emotionale Vocals und moderne Club-Sounds mit einer klaren Botschaft:

Frieden, Liebe, Hoffnung und Zusammenhalt. In einer Zeit, in der Zusammenhalt wichtiger denn je ist, erinnert „Message To The World“ daran, dass Musik eine universelle Sprache ist, die Menschen verbindet und Grenzen überwinden kann.

Das vollständige Release umfasst zehn individuell produzierte Mix-Versionen, die unterschiedliche Dance-Stile wie Dance, Orient Dance, Afro House, Afro Tribal House, Deep Sax Tribal House, Breakbeat und Trance abdecken.

Für die Bemusterung wurden bewusst acht ausgewählte Mixe zusammengestellt, die die stilistische Vielfalt des Releases repräsentieren.

Die beiden weiteren Mix-Versionen sind Bestandteil der vollständigen Veröffentlichung und auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen wie Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Beatport sowie vielen weiteren digitalen Musikdiensten verfügbar.

Mit „Message To The World“ möchten Selmi Gee, DJ Sally B. & DJimmyH nicht nur Dancefloors begeistern, sondern auch eine positive Botschaft in die Welt tragen.

Kontakt / Booking

Big Jam Records

Big Jam Music & Media Group

CEO: Salvatore Battiato

Telefon: +49 152 06666238

E-Mail: sally2407@me.com

Web: www.big-jam.com

Web: www.djsallyb.com

Selmi Gee & DJ Sally B. & DJimmyH – MESSAGE TO THE WORLD

Label: Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group)

Katalog-Nr.: BJR 032

EAN/UPC/ICPN: 4099496009389

Release Date / VÖ: 28.06.2026

Quelle: Big Jam Records

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