PM: Das RFAR soll stattfinden!

Am 13. und 14.08.2021 will der Tierrechtsbund Aktiv e.V.wieder seine Tore öffnen und das Festival „rock for animal rights“ mit zwanzig Bands über zwei Tage stattfinden „lassen.

Wir sind guter Hoffnung,“ so Veranstalter Andreas Zemke, „dass wir es dieses Jahr wieder rocken lassen können. Wir haben ein gutes Hygienekonzept und eine begrenzte Zahl an Zuschauern. Alle Besucher werden vorab mit einem Schelltest getestet, so dass jeder auf dem Platz sicher ist.“

Auch das Line-Up kann sich sehen lassen. Mit Rage haben wir wirklich einen Knaller, aber auch Thundermother aus Schweden sind der helle Wahnsinn. Auch Ohrenfeindt, Vollgasrock aus St. Pauli oder die Berliner Tanzwut. erweisen uns die Ehre. Das ganze wird es auch als Livestream geben.

Zwanzig Bands, zwei Tage abrocken.

Wir werden alles geben, damit ihr sicher und voller Freude endlich wieder rocken könnt.

Rock for animal rights!

MIt dabei:

RAGE

THUNDERMOTHER

OHRENFEINDT

TANZWUT

MEGABOSCH

GLUTSUCHT

ANCIENT CURSE

MAGISTARIUM

MIRACLE MAN

IVORY TOWER

AS I AM

NIKKI PUPPET

HEADGEAR J

AMMIN‘ SAM

DEZIBEL BIEST

D-WALL

X-ING

TOM THE DRAGON

KARA ROCK DUO

NOTHING LEFT 2 LOSE

Mehr Infos: https://www.rockforanimalrights.de

Der Trailer zum Festival: https://www.youtube.com/watch?v=w6tlg8Kh1kc

Hygienekonzept: https://www.rockforanimalrights.de/festival-infos/

Tickets: https://www.nordwest-ticket.de/thema/rock-for-animal-rights

Über den Verein: http://tierrechtsbund-aktiv.de/wp/wp-content/uploads/2021/03/Aktiv-fu%CC%88r-die-Rechte-der-Tiere-Entwurf-final-6neu-1.pdf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tierrechtsbund Aktiv e.V.

Herr Andreas Zemke

Duisburger Str. 3

28199 Bremen

Deutschland

fon ..: 0172 916 90 29

web ..: http://www.tierrechtsbund-aktiv.de/new

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

