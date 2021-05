Lutz Leopolds neustes Buch „Jürgens Mordfälle 5“ enthält die Geschichten „Tod auf der Wiese“ und „Tod durchs Beil“.

Im ersten Fall in dieser neuen Sammlung wird ein Transvestit tot auf der Wiese aufgefunden. Der Fall führt die Ermittler bis nach Bayern und auch in kirchliche Kreise, wo alles nicht immer ganz so christlich zugeht. Der Mörder des Transvestiten wird überführt und ein weiterer Mord kann schließlich anhand eines Seidenschals ebenfalls geklärt werden.

Im zweiten Fall ist ein Verrückter unterwegs. Er tötet scheinbar wahllos Personen, die einander nicht kennen und anscheinend nichts miteinander zu tun haben. Doch nach und nach wird ein Zusammenhang gefunden. Zugleich werden alte Morde und andere Verbrechen aufgedeckt.

Die zwei Kriminalgeschichten in dem Band „Jürgens Mordfälle 5“ von Lutz Leopold sorgen erneut für viel Lesespaß und Spannung. Die vier vorherigen Bände der Reihe sind auch via tredition erschienen und empfehlenswert, aber nicht notwendig, um die Handlung des neusten Bands zu verstehen und genießen zu können. Der in Leipzig geborene Autor arbeite bis 1985 in Wien im Verkauf und danach bis zur Pensionierung im Jahr 2000 im Waldviertel Filialleiter Vertrieb. Er ist seit 1976 mit seinem Freund fest verbunden. Er verarbeitet in seinen Geschichten einige seiner Erinnerungen, die in Wirklichkeit nicht zusammenhängen, aber durchaus so geschehen sind.

„Jürgens Mordfälle 5“ von Lutz Lutz Leopold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07136-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

