Gerd Peschek wirft in „Wohlstandsblüten“ das Scheinwerferlicht auf Menschen und wie diese ihre Umwelt wahrnehmen.

Was für manche Menschen wie eine merkwürdige Weißwurst aussieht ist für andere ein wertvolles Kunstwerk (wie z.B. das Titelbild dieses Buchs, dessen Ursprung im Inhalt erklärt wird). Menschen können das gleiche Ding vollkommen unterschiedlich wahrnehmen – und genau dieses Dilemma spielt in diesem neuen Buch die zentrale Rolle. Es ist eine ganz private Wahrnehmung der Wohlstandswelt. Die Kurzgeschichten handeln vom Essen über die Weißwurst zum Schweinebraten, vom alles „to go“ bis zu blühenden Landschaften, von der Corona Pandemie bis zu Friedrich Schiller. Der Autor spannt so einen Bogen voller Geschichten, die überraschen, unterhalten und zum Mitdenken anregen: Von genüsslicher kabarettistischer Betrachtung bis zu ernsten Glockenklängen.

Wer die Geschichten in der nachdenklichen und zugleich kurzweiligen Sammlung „Wohlstandsblüten“ von Gerd Peschek genießt, der wird sich auch das andere Buch des Autors zulegen möchten. In seinem anderen Buch „Blickwinkel“, auch via tredition erschienen (ISBN 978-3-7323-3422-3), finden die Leser eine abwechslungsreiche Sammlung von Kurzgeschichten und Gedichten in der sich Lyrik, Satire, Realität mit humorigem Unnütz abwechselt. Die Bandbreite reicht von feinfühlig bis kräftig und von humorvoll bis ironisch.

„Wohlstandsblüten“ von Gerd Peschek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26526-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

