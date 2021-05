Andrea Krahl-Rhinow beschreibt in „Hanna lebt – Zwischen Krieg, Sehnsucht und Realität“ das bewegte Leben einer im ersten Weltkrieg geborenen Frau.

Dieser neue biografische Roman dreht sich rund das Leben von Hanna aus Hamburg, die im ersten Weltkrieg geboren wird und in ihrem Leben mit vielen Entbehrungen und Schicksalsschlägen zu kämpfen hat. Schon in ihrer Kindheit und Jugend sucht sie nach Anerkennung und Liebe, die sie jedoch von ihrem Vater keineswegs erwarten kann. Erste Freundschaften lassen sie aufblühen, doch diese sind gefolgt von Trennungen und einer Vergewaltigung. Im zweiten Weltkrieg muss sie sich alleine durchschlagen, zwei Kinder großziehen und Arbeit finden. Die Sorge um ihren verschollenen Mann begleitet sie. Auch nach dem Krieg hat es Hanna nicht leicht und sie ist immer wieder auf der Suche nach ein bisschen Glück.

Dieses findet sie im Verlauf des biografischen Romans „Hanna lebt – Zwischen Krieg, Sehnsucht und Realität“ von Andrea Krahl-Rhinow in einer späten Liebe, die leider jedoch ganz plötzlich und unerwartet endet. Hat das vielleicht mit dem Mann zu tun, der Hanna aus der Ferne beobachtet? Der Roman basiert auf den Aufzeichnungen, welche die Großmutter der Autorin ihr hinterlassen hat. Die Aufzeichnungen und die Geschichten, welche die Oma zu Lebzeiten erzählt hat, sind mit den eigenen Ideen der Autorin in diesem Buch verschmolzen. Sie hat dazu einige Personen frei erfunden und manche Ereignisse ergänzt. Dank sorgfältigen historischen Nachforschungen und den Aufzeichnungen der Großmutter entstand dadurch ein Roman, der einen authentischen Einblick in ein besonderes Frauenleben gibt.

„Hanna lebt – Zwischen Krieg, Sehnsucht und Realität“ von Andrea Krahl-Rhinow ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27268-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

