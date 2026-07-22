Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Wrackmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Der Fund des toten Benjamin Schürkamp auf seiner gestrandeten Yacht gibt Rätsel auf. die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga ermitteln hartnäckig, um dem Mörder auf die Spur zu kommen!

Pillen und Bargeld auf dem Boot deuten auf kriminelle Machenschaften des Toten hin. Oder wurden ihm seine vielen Affären zum Verhängnis? Verdächtige gibt es viele, doch das wahre Motiv bleibt lange unklar! Spannung pur ist garantiert in dem neuen Ostfrieslandkrimi von Julia Brunjes.

Klappentext:

»Schürkamp spricht offenbar mit seiner Mörderin.«

Die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga finden in einem vor Norderney auf Grund gelaufenen Wrack den toten Eigentümer der Yacht. Außerdem entdecken sie mehrere Teebüchsen voll bunter Pillen und eine große Summe Bargeld. Ganz offensichtlich war Benjamin Schürkamp in illegale Geschäfte verstrickt. Wollte ihn deshalb jemand beseitigen? Oder sind ihm seine vielen Affäre zum Verhängnis geworden? Im Laufe der Ermittlungen tauchen immer mehr Frauen auf, die sich mit ihm eingelassen hatten. Aber welche davon hat ein überzeugendes Motiv? Unerwartet macht Kommissarin Nele Hibenga eine überraschende Entdeckdung. Diese führt die beiden Polizistinnen auf die richtige Spur …

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Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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