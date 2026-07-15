Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Borkumer Rivalen“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag

Die Borkumer Polizisten Ragnar Hansen und Jan Jepsen sind wieder gefordert. Was mit einem harmlosen Wettbewerb auf der Nordseeinsel beginnt, wird zu einem gefährlichen Wettlauf gegen die Zeit!

Ein Wettbewerb für Rassehunde, erbitterte Rivalen um den Sieg – und dann Gift! Was ist bloß auf Borkum los? Und das eigentliche Ziel schwebt weiter in höchster Gefahr! Jetzt gilt es, alles zu tun, um den heimtückischen Mörder aufzuhalten.

Klappentext:

Tatort Borkum: Ein Giftmischer treibt sein Unwesen!

Kurz vor einem Rassehunde-Wettbewerb auf der idyllischen Nordseeinsel steigt die Spannung, doch die Rivalen um den ersten Platz schrecken vor nichts zurück. Sie bezichtigen sich des Betrugs und der Bestechung. Als dann auch noch Gift ins Spiel kommt, droht die Stimmung endgültig zu eskalieren. Die Borkumer Polizisten Ragnar Hansen und Jan Jepsen stehen vor einem Rätsel, da es keine nachweisbaren Spuren gibt. Warum hat der Täter zum Gift gegriffen? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – vergeblich! Zudem tauchen Unstimmigkeiten auf: War das Motiv ein ganz anderes als die Rivalitäten um den Wettbewerb? Als die Polizisten auf ein dunkles Geheimnis stoßen, läuft ihnen die Zeit davon, denn sie müssen einen weiteren giftigen Mordversuch verhindern …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon Apple Books, Thalia, Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Borkumer Rivalen“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GHZMQ3JR sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078008368.

Die Autorin:

Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Ostfrieslandkrimis möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

Zur Reihe „Borkumer Polizei ermittelt!“:

Rau wie die Nordsee, eigenwillig wie der Wind – der erfahrene Kommissar Ragnar Hansen passt einfach auf die Insel Borkum, wo er alles und jeden kennt. Vor allem muss für den passionierten Zigarrenraucher nicht alles immer streng nach Vorschrift gehen.

Sein junger, pflichtbewusster Kollege Jan Jepsen hingegen träumt insgeheim von der Großstadt und vom BKA. Die Stelle bei den »Schandarms«, wie man in Ostfriesland Polizisten nennt, sieht der Polizeiobermeister anfangs nur als Zwischenstation. Doch wenn man die Insel erstmal lieben lernt …

Ungefragte Unterstützung erhalten Hansen & Jepsen von der Borkumer Buchhändlerin Heike Gessner. Die Frau mit der geheimnisvollen Vergangenheit schreibt neben ihrem Job Krimis und orientiert sich dabei zum Leidwesen der Ermittler gerne an wirklichen Fällen auf der Insel. Allerdings geht sie den Borkumer Polizisten bei der Mörderjagd nicht nur mit ihrer Neugier auf die Nerven, sondern hat oft auch den entscheidenden Tipp parat …

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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