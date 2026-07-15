Was wäre, wenn ein einziger Augenblick ein ganzes Leben verändert? Ellen Grey veröffentlicht „Über dem Sturm“

Ein altes Foto, ein Blick zurück – und plötzlich öffnet sich eine andere Welt. Mit „Über dem Sturm“ erzählt Ellen Grey eine bildgewaltige Geschichte über Nähe, Sehnsucht und Erinnerung.

Das Video beginnt in der Gegenwart. Eine alte Frau beginnt eine Zeitreise, die sie gedanklich zurück in den Oman der 1970er-Jahre führt. Zwischen Hafen, Wüste, Wind und Meer begegnen sich zwei Menschen, deren Geschichte von einem einzigen Augenblick aus der gewohnten Bahn gelenkt wird.

Ein orangefarbener Schal zieht sich wie ein leuchtender Faden durch die Bilder. Er flattert im Wind, im Sandsturm und immer wieder dort, wo Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verschmelzen scheinen. Aus einer Begegnung entwickelt sich eine cineastische Reise voller Aufbruch, Gefahr, Nähe und großer Bilder.

Doch was davon ist wirklich geschehen? Was ist Erinnerung, was Sehnsucht – und was vielleicht nur eine Möglichkeit, die für einen kurzen Moment lebendig wird?

Das Musikvideo gibt darauf keine eindeutige Antwort. Es erzählt seine Geschichte nicht bis zur letzten Gewissheit, sondern lässt Raum für unterschiedliche Deutungen. Der Zuschauer entscheidet selbst, welche Wahrheit er in den Bildern erkennt.

Musikalisch verbindet „Über dem Sturm“ Pop und Singer-Songwriter-Elemente mit einer emotionalen, kraftvollen und zugleich hoffnungsvollen Atmosphäre. Der Song bewegt sich dreieinhalb Minuten lang im 4/4-Takt bei 92 BPM. Ellen Greys Stimme trägt die Geschichte zwischen leisen Erinnerungen, wachsender Entschlossenheit und dem Wunsch, den eigenen Weg trotz aller Widerstände weiterzugehen.

Für Ellen Grey sind Musik und Film dabei keine voneinander getrennten Ebenen. Das aufwendig inszenierte Video erweitert den Song um eine eigenständige Handlung und eine visuelle Welt, die auch nach dem letzten Ton Fragen offenlässt.

Vielleicht kann ein einziger Augenblick tatsächlich ein ganzes Leben verändern. Vielleicht zeigt er aber auch nur, welches Leben möglich gewesen wäre. „Über dem Sturm“ überlässt die Antwort dem Publikum.

„Über dem Sturm“, die neue Single von Ellen Grey, ist seit dem 11. Juli 2026 zusammen mit dem offiziellen Musikvideo erhältlich.

Über Ellen Grey

Ellen Grey ist eine deutsche Sängerin, Songwriterin und Produzentin. Ihre deutschsprachigen Popsongs verbinden moderne Arrangements mit bildhaften Geschichten und Einflüssen aus Folk und Singer-Songwriter-Musik. Ein wiederkehrendes Element ihrer Veröffentlichungen sind aufwendig erzählte Musikvideos, die die Songs um eine eigenständige visuelle Handlung erweitern.

Über dem Sturm – Ellen Grey | Offizielles Musikvideo

Streaming & Downloads

Weitere Informationen über Ellen Grey

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EGMmedienPRoduktion

Herr Michael Brinker

Lührentrift 5

27639 Wurster Nordseeküste

Deutschland

fon ..: 04741-9812490

fax ..: 04741-9812492

web ..: https://www.egmmedien.de

email : info@egmmedien.de

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren professionell in den Bereichen Musikproduktion, Tonstudioarbeit, Label- und Verlagsarbeit tätig. Gegründet von erfahrenen Musikschaffenden, verbindet es langjährige Branchenkenntnis mit moderner Studiotechnik und stilistischer Offenheit.

Der musikalische Werdegang der Gründer umfasst Tätigkeiten als Musiker, Produzenten und Tontechniker in unterschiedlichsten Genres – darunter Pop, Rock, Folk und alternative Musikrichtungen. Diese Vielseitigkeit prägt die Arbeit bis heute und ermöglicht eine flexible, künstlerorientierte Produktionsweise.

Tonstudio & Produktion

Im eigenen Tonstudio entstanden zahlreiche Musikproduktionen für Künstlerinnen und Künstler verschiedener Stilrichtungen. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertiger Aufnahme, Arrangement, Produktion und Postproduktion. Genregrenzen spielen dabei bewusst keine Rolle – im Mittelpunkt steht stets die individuelle künstlerische Aussage.

Label & Musikverlag

Ergänzend zur Studioarbeit betreibt das Unternehmen mehrere unabhängige Musiklabels sowie einen eigenen Musikverlag. Neben der Veröffentlichung von Tonträgern gehörten Promotion, Zusammenarbeit mit Rundfunkanstalten sowie die Begleitung von Künstlerprojekten zum Leistungsspektrum.

Gegenwart

Mit dem Wandel der Musikindustrie entwickelte sich auch die technische Ausstattung kontinuierlich weiter. Heute verbindet das Unternehmen moderne Produktionsstandards mit langjähriger Erfahrung und einem klaren Fokus auf musikalische Qualität.

Der Firmensitz befindet sich heute in der Region Bremerhaven.

Pressekontakt:

EGMmedienPRoduktion

Herr Michael Brinker

Lührentrift 5

27639 Wurster Nordseeküste

fon ..: 04741-9812490

email : info@egmmedien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.