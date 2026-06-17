Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord auf Spiekeroog“ von Sören Prescher im Klarant Verlag

Ein erschreckender Fund auf einer Baustelle führt die Kommissare Henning Karloff und Maren Hansen von der Kripo Wittmund nach Spiekeroog. Warum musste die Rezeptionistin Ava Kring sterben?

Als die Ermittler auf der Sterneninsel eintreffen, stoßen sie auf einen Wust an möglichen Motiven. Ein verärgerter Ex-Freund, eine skurrile Familienfehde, geheimnisvolle Vorgänge am Arbeitsplatz der Toten! Doch welche Spur führt schließlich zur Lösung des Falles?

Klappentext:

Mord auf Spiekeroog: Die attraktive Hotel-Rezeptionistin Ava Kring wurde getötet!

Der Schreiner Simon Hansen will seine Arbeit auf einem Hausrohbau beginnen, als er hinter einem Bretterstapel auf der Baustelle eine tote Frau entdeckt. Die Kommissare Maren Hansen und Henning Karloff von der Kripo Wittmund machen sich sofort auf den Weg nach Spiekeroog und nehmen die Ermittlungen auf. Die Tote arbeitete als Rezeptionistin im Hotel Aronnax auf der Nordseeinsel und lebte noch bei ihren Eltern. Schnell tauchen die ersten Verdachtsmomente auf: Konnte Avas Ex-Freund die Trennung einfach nicht akzeptieren? Oder haben die scheinbar banalen Streitigkeiten mit einer benachbarten Familie eine weit größere Bedeutung als zunächst angenommen? Motive gibt es viele. Aber handfeste Beweise sind Mangelware, bis die Kommissare eine bizarre Entdeckung machen …

Der Ostfrieslandkrimi „Mord auf Spiekeroog“ ist als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Books, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Mord auf Spiekeroog“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13,00 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0H5LBP78X sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1080243876.

Zum Autor:

Sören Prescher liebt die raue Nordsee, die endlosen Strände und die frische Meeresluft. Seit seiner ersten Reise nach Ostfriesland ist er fasziniert von der einzigartigen Landschaft und der Herzlichkeit der Menschen. Auch aktuell ist er mit Kopf und Herz wieder tief in Ostfriesland, denn er arbeitet bereits am nächsten Band seiner neuen Krimiserie „Kripo Ostfriesland ermittelt“, die in diesem besonderen Landstrich spielt. Dabei nimmt er seine Leser mit zu Orten wie Aurich, Wittmund oder auf die Insel Spiekeroog und fängt die einzigartige Atmosphäre dieser Schauplätze mit viel Gespür für Details ein. Während er an spannenden Fällen in Ostfriesland tüftelt, greift er gern zu einer Tasse echten Ostfriesentees und lässt sich von der norddeutschen Gelassenheit inspirieren. Der erfolgreiche Autor hat bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Krimireihen, die Leser in ganz Deutschland begeistern.

Zur Reihe „Kripo Ostfriesland ermittelt“:

Kripo Ostfriesland – Kriminalfälle mit Küstencharme

Kriminalhauptkommissar Henning Karloff spürt so langsam den Zahn der Zeit an sich nagen, doch als erfahrener Profi lässt sich der Ostfriese davon im Dienst nicht beeindrucken! Auf Trab gehalten wird Henning von seiner Kollegin, Kriminalkommissarin Maren Hansen. Die junge Mutter sprüht vor Tatendrang und meistert den Spagat zwischen Familie und Verbrecherjagd mit Bravour. Gemeinsam ermitteln die beiden in den malerischen, aber auch geheimnisvollen Landschaften Ostfrieslands. Spannende Mordfälle, charmante Nebenfiguren und jede Menge Lokalkolorit machen die Serie zum perfekten Cosy Crime für alle, die mitreißende Krimis mit Augenzwinkern lieben!

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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