Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Geheimfach“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

»Ein Geheimfach voller Bargeld – und plötzlich ist alles anders.«

In Aurich stoßen Jacobs und Brookmer auf ein Rätsel, das tiefer geht als jeder Streit. Wer kannte das Geheimnis?

»Ich habe ein Geheimfach gefunden – voll mit Bargeld!«

Was zunächst wie ein Zufallsfund wirkt, führt die Auricher Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer mitten in ein Geflecht aus Streit, Schulden und verborgenen Beziehungen. Ein unscheinbares Messer, alte Konflikte und eine überraschende Entdeckung im Laden des Opfers werfen immer neue Fragen auf. Doch je tiefer die Ermittler graben, desto klarer wird: Hinter der ruhigen Fassade verbarg sich weit mehr, als irgendjemand ahnte.

»Ich habe ein Geheimfach gefunden mit einer wirklich großen Menge Bargeld!«

Als Gerd Ekenholt auf dem Gelände seines IT-Geschäfts erstochen aufgefunden wird, stehen die Auricher Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer vor einem rätselhaften Mordfall. Steckt ein wütender Kunde hinter der Tat?

Die ungewöhnliche Tatwaffe – ein Fahrtenmesser, wie es Pfadfinder oder Camper verwenden – könnte die entscheidende Spur sein. An Verdächtigen mangelt es nicht: Der Autohändler, der mit Ekenholt in einen existenzbedrohenden Rechtsstreit verwickelt war, hat genauso ein Motiv wie der Mitspieler aus seiner Pokerrunde, der ihm hohe Summen schuldete. Oder war es am Ende doch eine Beziehungstat?

Dann stoßen die Ermittler auf ein verstecktes Geheimfach im Laden des Opfers. Woher stammt das Geld? Und was hat Gerd Ekenholt wirklich verheimlicht?

„Auricher Geheimfach“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Geheimfach“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0GX76D3T3 sowie bei https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1079225229.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Zur Reihe „Ein Fall für Brookmer und Jacobs“:

Zwei gebürtige Auricher Ermittler gehen mit Polizeihund Fiete in Ostfriesland auf Verbrecherjagd! Dabei sind die Kollegen des Polizeikommissariats Aurich zunächst wenig begeistert, einen Theoretiker wie Dr. Evert Brookmer in ihr Team zu bekommen. Evert hat in Kriminologie promoviert, aber von wirklicher Polizeiarbeit hat der junge nach Aurich zurückgekehrte Kommissar doch keine Ahnung – oder?

Auch die heimatverbundene Kommissarin Wiebke Jacobs, der Evert zugeteilt wird, ist skeptisch, doch sie muss zugeben, dass der Neue mehr draufhat, als sie gedacht hätte. Denn Dr. Brookmer besitzt ein untrügliches Gespür dafür, wie man mit Leuten reden muss, während die introvertierte Wiebke manchmal etwas zu lange überlegt, bevor sie etwas sagt.

So werden die beiden ostfriesischen Ermittler schon bald zu einem richtigen Team, und wenn sie in einem Fall einmal partout nicht weiterkommen, erhält Evert oft den entscheidenden Hinweis von Oma Tieske, die in ihrem Kiosk stets über jedes aktuelle Gerücht informiert zu sein scheint.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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