Mein Kind – die emotionale Ballade von Maik von Burladingen

Eine emotionalle Hommage an sein Kind

Das neue Lied von Maik von Burladingen „Mein Kind“ ist eine emotionale Hommage an seine Tochter.

Maik von Burladingen ist ein leidenschaftlicher und authentischer Sänger, Komponist und Texter, dessen Musik von tiefster Menschlichkeit und unerschütterlicher Hoffnung erfüllt ist. Geboren in Siegen und nun seit 2013 in Burladingen im Killertal zuhause, trägt er seine Lebenserfahrungen in seinen Liedern weiter und berührt damit das Herz vieler Menschen.

Sein Lebensweg ist geprägt von einer außergewöhnlichen Herausforderung:

Seit 2016 kämpft seine Partnerin gegen eine schwere Krankheit, die das Leben aller Betroffenen auf den Kopf gestellt hat. Besonders seine kleine Tochter leidet unter den belastenden Umständen, eine emotionale Belastung, die viele Eltern und Kinder nur schwer in Worten fassen können. Doch aus dieser schweren Erfahrung schöpft Maik von Burladingen unendliche Liebe, Stärke und den unerschütterlichen Glauben an das Licht in der Dunkelheit.

Trotz aller Prüfungen hat im Leben hat Maik von Burladingen seine kreative Kraft bewahrt und nutzt seine Musik, um Hoffnung, Liebe und Zusammenhalt, aber auch kritische Themen zu verbreiten. Mit seinen Songs möchte er anderen Menschen Mut machen, auch in den dunkelsten Momenten die Kraft zu finden, weiterzumachen und Liebe zu bewahren.

Maik von Burladingen Komponiert, Textet und Produziert aber auch seit geraumer Zeit erfolgreich für andere Künstler in den Sprachen Deutsch, Englisch und Italienisch.

Emotionale Tiefe und künstlerische Vision

Maik von Burladingen verbindet in seinen Liedern auf ehrliche und berührende Weise Melodien mit Texten, die von Hoffnung, Schmerz und bedingungsloser Liebe erzählen. Seine größte Inspiration ist die Liebe zu seiner Partnerin und seiner Tochter “ insbesondere die gemeinsame Erfahrung, wie stark Familien selbst unter schwierigsten Umständen zusammenhalten und wachsen können.

Sein Song „Unruhige Nächte“ spricht von den emotionalen Belastungen und Herausforderungen, die das Kranksein einer geliebten Person mit sich bringt. Die Zeilen „ich lasse dich nie im Stich, meine Traumfrau“ sind ein tiefes Versprechen, in jeder Situation füreinander da zu sein.

Maik von Burladingens Musik ist ein Symbol für den unerschütterlichen Glauben daran, dass Liebe und Hoffnung selbst in den schwersten Zeiten bestehen bleiben. Seine Lieder sollen Trost spenden und die Kraft in jedem Herzen wecken, der ähnliche Wege geht.

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VÖ-Datum: 11.04.2026

Quelle: Büro Maik von Burladingen

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