Großes Regionalgruppen-Treffen in Berlin von Pro Retina

Generationswechsle durch Wahlen

Berlin – Mai 2026

Jedes Jahr veranstaltet die Pro-Retina-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg im Frühjahr ein großes Gruppentreffen mit Referenten und Vorträgen.

Auch dieses Jahr findet wieder so ein Treffen statt. Die Veranstaltung wird am

Samstag den 2. Mai im „Haus der blinden“, ABSV Berlin statt.

Anmeldung bis 8.April unter Telefon0305622915 bei der Vorsitzenden Elke Unger, oder per E-Mail rg-be-bb@pro-retina.de

Retinitis Pigmentosa, Chorioideremie, Morbus-Stargard, Alters-Makula-Degeneration/AMD, und Zäpfchen-Stäbchen-Dystrophie/ZSD sind solche Krankheiten.

Programm:

Begrüßung

Wahl der Regionalgruppenleitung

Martin Müller, SL-Selbstbestimmung Leben

Persönliche Assistenz und die Angebote von SL- Selbstbestimmung Leben

Mittagsimbiss

Maria Schüller, Mobilitätstrainerin

Herr Dirks, Firma HelpTech, Neue Hilfsmittel

Aktuelles aus dem Verein

Verschiedenes

Besonders wichtig und interessant ist die Wahl einer neuen Regionalgruppen-Leitung. Denn Elke Unger will das Amt nach jahrelanger intensiver Leitung an einen jüngeren Nachfolger abgeben!

Die Regionalgruppe veranstaltet auch monatliche Stammtische(jeden 3. Freitag) und bietet Beratungen zum Thema „Seltene Netzhauterkrankungen“ an. Dazu gibt es Patientensprechstunden im Vivantes-Klinikum Berlin-Neukölln.

Quelle: Pro Retina Berlin-Brandenburg

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