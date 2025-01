Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord in Wittmund“ von Sören Prescher im Klarant Verlag

Schock in Wittmund: Nadja Deutz liegt tot in ihrem Garten. Wer hat sie mit einer Armbrust erschossen? An Verdächtigen mangelt es für die Kripo Ostfriesland in diesem Kriminalfall nicht!

Ihr zweiter Fall führt die Kommissare Henning Karloff und Maren Hansen von der Kripo Ostfriesland nach Wittmund. Eine außergewöhnliche Mordwaffe und ein Geflecht von Intrigen und Feindschaften machen es schwer, die richtige Spur zu finden, die zum Mörder führt.

Zum Inhalt von „Mord in Wittmund“:

»Beliebt war sie ja nicht gerade!« Nadja Deutz liegt tot in ihrem Garten in Wittmund. Wer hat sie mit einer Armbrust erschossen? Die einzige Zeugin, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe aufhielt, ist blind und kann keinerlei Angaben zum Schützen machen. Die ostfriesischen Kommissare Henning Karloff und Maren Hansen stoßen auf ein Geflecht aus Intrigen und Feindschaften. Hat ein Kollege von Nadjas Arbeitsplatz tödliche Rache genommen? Stimmen die Gerüchte über eine Affäre mit dem Ehemann ihrer Freundin Imke? Oder steckt der exzentrische Nachbar, den alle nur den >verrückten Sven< nennen, hinter dem Verbrechen? An Verdächtigen mangelt es nicht, doch im Armbrust-Mord ist nichts, wie es scheint - und plötzlich nimmt der Fall eine schockierende Wendung ... Der Ostfrieslandkrimi „Mord in Wittmund“ (ISBN 9783689751722) ist als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. „Mord in Wittmund“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 14,00 Euro erschienen. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DV5SP3YT sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074236096.

Serienbeschreibung Kripo Ostfriesland ermittelt:

Kripo Ostfriesland – Kriminalfälle mit Küstencharme

Kriminalhauptkommissar Henning Karloff spürt so langsam den Zahn der Zeit an sich nagen, doch als erfahrener Profi lässt sich der Ostfriese davon im Dienst nicht beeindrucken! Auf Trab gehalten wird Henning von seiner Kollegin, Kriminalkommissarin Maren Hansen. Die junge Mutter sprüht vor Tatendrang und meistert den Spagat zwischen Familie und Verbrecherjagd mit Bravour. Gemeinsam ermitteln die beiden in den malerischen, aber auch geheimnisvollen Landschaften Ostfrieslands. Spannende Mordfälle, charmante Nebenfiguren und jede Menge Lokalkolorit machen die Serie zum perfekten Cosy Crime für alle, die mitreißende Krimis mit Augenzwinkern lieben!

Zum Autor:

Sören Prescher liebt die raue Nordsee, die endlosen Strände und die frische Meeresluft. Seit seiner ersten Reise nach Ostfriesland ist er fasziniert von der einzigartigen Landschaft und der Herzlichkeit der Menschen. Auch aktuell ist er mit Kopf und Herz wieder tief in Ostfriesland, denn er arbeitet bereits am nächsten Band seiner neuen Krimiserie „Kripo Ostfriesland ermittelt“, die in diesem besonderen Landstrich spielt. Dabei nimmt er seine Leser mit zu Orten wie Aurich, Wittmund oder auf die Insel Spiekeroog und fängt die einzigartige Atmosphäre dieser Schauplätze mit viel Gespür für Details ein. Während er an spannenden Fällen in Ostfriesland tüftelt, greift er gern zu einer Tasse echten Ostfriesentees und lässt sich von der norddeutschen Gelassenheit inspirieren. Der erfolgreiche Autor hat bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Krimireihen, die Leser in ganz Deutschland begeistern.

