Karneval der Tiere – eine klangvolle Clownerie mit KLAVIERIKI

Musiktheater für alle ab 3 Jahren – ein Familienereignis

24.01.2025

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald lädt zum Musiktheater für alle ab 3 Jahren im Theater Haus im Park in Hamburg-Bergedorf ein

Hamburg/Wohltorf: Die Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald e.V. veranstaltet in Hamburg und im Raum Sachsenwald seit über 11 Jahren mit großem Erfolg vielfältige Konzerte und Musiktheater-Aufführungen für Menschen aller Altersgruppen. Ein wesentliches Anliegen des Vereins ist auch Musikvermittlung für junge Menschen. In Kooperation mit dem Theater Haus im Park in Hamburg-Bergedorf versucht der Verein eine Veranstaltungsreihe zu organisierenund zu etablieren, die bereits Menschen ab 3 Jahren ansprechen soll und somit Familien mit Kindern einen Spaß am Musikerlebnis bietet möchte.

Zum Auftakt dieser Konzertreihe wurde das bekannte und erfolgreiche Duo KLAVIERIKI eingeladen, zwei Pianistinnen, die mit ihrer tierisch musikalischen Reise und klangvollen Clownerie rund um den bekannten „Karneval der Tiere“ ein großartiges Familienerlebnis garantieren:

Sonntag, d. 23.01.2025 um 11 Uhr und um 15 Uhr

im Theater „Haus im Park“, Gräpelweg 8, 21029 Hamburg-Bergedorf

Olga Shkrygunova und Anne von Twardowski waren beide Mitglied des weltweit erfolgreichen Frauenquartett „Salut Salon“. In einem kurzweiligen Musiktheater tauchen sie gemeinsam mit dem Publikum durch ein Aquarium voller Seifenblasen, finden sich inmitten zwitschernder bunter Vögel wieder und lassen Tiermasken lebendig werden.

Informationen über Klavieriki finden Sie hier:

http://www.klavieriki.com/

KARTENBESTELLUNG und-KAUF FÜR DEN 23.01.2025

Eintritt: 14 EUR für Erwachsene / 8 EUR für Kinder und Jugendliche / ab 4 Personen pro Ticket 2 EUR Rabatt

Vorverkauf per Mail über karten@chopin-hamburg.de oder online über EVENTBRITE.DE

oder an der Theaterkasse Bergedorfer Zeitung im CCB

Restkarten an der Tageskasse im HiP

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf

Deutschland

fon ..: 041042489

web ..: https://www.chopin-hamburg.de

email : nerlich@chopin-hamburg.de

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V. mit ihren über 120 Mitgliedern hat sich u. a. die Aufgabe gestellt, das Werk Chopins sowie das seiner musikalischen und geistigen Vorbilder, Zeitgenossen und Erben in breiteste Kreise zu tragen, indem der Verein Konzerte höchster Qualität ausrichtet in dem Bemühen, Chopin als außergewöhnlichen Pianisten und Komponisten mit bis dahin nicht gehörter Klangsprache zu erfassen, ihn in authentischen Klangwelten zu erleben und ihn vor dem kulturhistorischen und politischen Hintergrund seiner Zeit darzustellen und zu begreifen. Der Verein initiiert neue Konzertformate zur Musikvermittlung, um gerade jungen Menschen neue musikalische Erfahrungen zu ermöglichen.

Der Verein ist Ausrichter des Chopin Festival Hamburg (www.chopin-festival.de). Er unterstützt junge Künstler:innen auf ihrem Weg zu einer internationalen Kariere.

Er hat zusammen mit seinen Partnern in einer Zeit, in der kaum öffentliche Konzerte gespielt werden konnten, den Musikern dennoch alternative Auftrittsmöglichkeiten verschafft und damit trotz Konzertabsagen auch den Kontakt zu Mitgliedern und Freunden nicht verloren, sondern weiterhin Musik auf hohem Niveau LIVE gespielt und zu aller Freude öffentlich anbieten können.

Viele Konzerte sind als Video-Aufzeichnungen kostenlos zu sehen unter https://www.youtube.com/@chopin-gesellschafthamburg663/streams. Zuletzt wurden die auch international viel beachteten und gelobten Chopin-Festival-Aufführungen „Frédéric und Friederike“ (Uraufführung eines szenischen Konzerts) sowie der Klavierabend „Klassik trifft Romantik“ mit Jan Jiracek von Arnim auf dem YouTube-Kanal der Chopin-Gesellschaft veröffentlicht.

Wir hoffen, viele Menschen zu erreichen und freuen uns über eine rege Teilnahme und nachhaltige Unterstützung unserer Veranstaltungen.

Wir finanzieren unsere Projekte u. a. durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsorengelder z. B. von KAWAI Europe und ORLEN Deutschland. Bei jedem Projekt handelt es sich um einen zulässigen Zweckbetrieb und nicht um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach der AO. Alle Spenden und sonstigen Einnahmen dienen ausschließlich den in der Satzung festgeschriebenen Zwecken.

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf

fon ..: 041042489

email : nerlich@chopin-hamburg.de

