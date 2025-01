Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenbäcker“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Eine Leiche und ein gestohlenes Collier, so hatte sich Mona Sander ihren Hochzeitstag nicht vorgestellt! Doch bald überschlagen sich die Ereignisse und die Kommissare müssen zur Hochform auflaufen!

Auch am schönsten Tag ihres Lebens lässt ihr Beruf der Kommissarin Mona Sander keine Ruhe. Der Mord an dem Bäcker Joris gibt auf Borkum Rätsel auf – und als dann in der Hochzeitstorte ein gestohlenes Collier auftaucht, wartet viel Arbeit auf sie und ihren Kollegen Enno Moll!

Zum Inhalt von „Friesenbäcker“:

»Die Leiche steckt kopfüber im Brotteig!« Ihren Hochzeitstag hat sich die Borkumer Kommissarin Mona Sander nun wirklich anders vorgestellt. Aber Mord ist Mord und so beginnt sie unmittelbar nach dem Jawort zusammen mit ihrem Trauzeugen, Oberkommissar Enno Moll, mit den Ermittlungen. Wer hat dem sympathischen Bäcker Joris nach dem Leben getrachtet? Der Verdacht konzentriert sich zunächst auf die beiden Angestellten Chris Thaler und Franka Bartels, die spurlos verschwunden sind. Aber auch die Ehefrau scheint ein Motiv gehabt zu haben, denn Joris war kein Kind von Traurigkeit gewesen. Selbst die Kommissarin hatte sich eindeutiger Angebote erwehren müssen! Bizarr wird es, als in Monas Hochzeitstorte ein gestohlenes Diamantencollier auftaucht und die Spur zum Frauengefängnis auf das Festland führt. Was verbirgt Joris‘ Vater, der in der ganzen Sache offensichtlich seine Finger im Spiel hatte? Ein kniffliger Fall für die beiden Kommissare auf Borkum, der sie auch emotional fordert, da Mona plötzlich selbst in den Fokus gerät und ein Disziplinarverfahren im Raum steht …

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt einundfünfzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Books Thalia, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. „Friesenbäcker“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DL491H82 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073981046.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

