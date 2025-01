Die Welt ist nicht genug – Der neue flotte Popschlager von Dr. Maibach

ein Lied wie James Bond

ISRC: DEKM62500029

EAN: 4260437294397

VÖ-Datum: 31.01.2025

Label: Herz7, LC-Code: 18371

Abrufbar auf MPN

Musik: Stefan Köhne, Thomas Widrat

Text: Oliver Maibach, Stefan Köhne

Produzent: Stefan Köhne

Background-Chor: Christoph Leis-Bendorff

Weshalb der Künstlername „Dr. Maibach“?

Tatsächlich ist Oliver Maibach Dr. iur. Rechtsanwalt und Hochschuldozent. Als Schlagersänger nennt er sich daher „Dr. Maibach“.

Er ist außerdem der Großneffe der berühmten schweizer Schauspielerin Liselotte Pulver, die es nach Hollywood schaffte.

Musikalische Facts

Nach Debut-Duetten («Tanz mit dem Leben», «Wer wagt gewinnt») und zwei erfolgreichen Solotiteln Grafik ohne Label(«Italienische Sehnsucht» (VÖ 10.05.2024; bisher 130’000 Streams auf Spotify), «Magie» (VÖ

18.10.2024, bisher 60’000 Streams auf Spotify) und großer Resonanz in der Presse (https://www.drmaibach-official.com/presse), folgt nun der nächste Titel von Dr. Maibach. Sein neuer Song trägt den Titel «Die Welt ist nicht genug»

Worum geht es in dem Lied und wie kam es dazu?

Der Titel des Songs lehnt an den Titel eines bekannten Agentenfilms an. Entsprechend rasant steigert sich der Song und greift auf spannungserzeugende, stilistische Einschübe von Streichmusik und schwungvoll gedoppelte Refrains zurück.

In Agentenmanier wurde das Video zum Song an verschiedenen Orten auf der Welt gedreht (New York, Puerto Rico, Curaçao, etc.).

Thematisch eröffnet das Lied mit dem Satz: «Diesen Augenblick für den es sich zu leben lohnt, den hatte ich mit Dir». Ein kurzer, zufälliger, gemeinsamer Moment kann ausreichen, dass man sich gegenseitig unsterblich ineinander verliebt. Dabei kann es geschehen, dass die gegenwärtigen Lebensumstände dieser neuen Liebe im Weg stehen. Im Lied symbolisiert mit dem Umstand, dass

eine Figur auf Weltreise ist und am nächsten Tag weiterreist. An die Liebe glaubend und dafür kämpfend, entschließt sich das Gegenüber nachzureisen und auf der ganzen Welt nach seiner Liebe zu suchen. Für eine wahre Liebe ist «die Welt nicht genug».

Erneut legt Dr. Maibach Wert darauf, in seinem Song eine Botschaft zu vermitteln und diese vokal und diesmal auch audiovisuell zu akzentuieren.

Fazit: „Die Welt ist nicht genug“ ist die musikalische Solotitel-Fortsetzung im eigenen Stil von Dr. Maibach, die sicherlich noch für viel Aufmerksamkeit sorgen wird. Alle Fans dürfen gespannt sein!

Steckbrief Dr. Maibach

Lebensmotto: „Lerne aus der Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe immer in der Gegenwart“ Mein größter Erfolg: Achtsamkeit bewusst zu leben & auf viele glückliche Tage zurück schauen zu können. Ich gehe nicht aus dem Haus ohne: ein liebes Wort.

Musikalische Vorbilder: Michael Jackson, Freddie Mercury und Falco.

Besuchen Sie Dr. Maibach auch im Netz:

https://www.drmaibach-official.com/

https://www.instagram.com/dr_maibach_official/

https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Maibach

Quelle: Büro Dr. Maibach

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

