Marcus Christiansen präsentiert mit „Extreme“ seine neueste Single

Eine moderne Coverversion
Er widmet sich darin einem echten Kultsong: dem Roland-Kaiser-Original von 1998. Mit viel Feingefühl und moderner Produktion gelingt es Christiansen, dem Titel eine frische, zeitgemäße Note zu verleihen, ohne den Charme und die emotionale Tiefe des Klassikers zu verlieren.
Die neue Version besticht durch klare Vocals, ein stimmiges Arrangement und eine Atmosphäre, die sowohl langjährige Roland-Kaiser-Fans als auch ein jüngeres Publikum anspricht. „Extreme“ zeigt erneut, wie souverän Marcus Christiansen große Songs interpretiert und ihnen seinen eigenen Charakter verleiht.
Der Track ist ab sofort digital erhältlich und markiert einen weiteren spannenden Schritt in Christiansens musikalischer Entwicklung.
Marcus Christiansen – Extreme
Label, Vertrieb und Verlag: MusicHub
ISRC-Nr.: DEYX82278849
Text: Roland Kaiser / Silvia Gehrke
Musik: Roland Kaiser / Toto Cutugno
EAN: 4064946658424
VÖ-Datum: 05.12.2025
Mehr Infos zum Künstler gibt es bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook und Instragram.
Quelle: Büro Marcus Christiansen
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
