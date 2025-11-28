„Dem Himmel so nah“ ist musikalisch in ihrem neuen Lied Reny Schawalder

Ein Lied mit viel Herz

Mit ihrer neuen Single „Dem Himmel so nah“ öffnet Reny Schawalder ein zutiefst persönliches Kapitel. Der Song stammt aus ihrer eigenen Feder – ein Werk, das nicht nur geschrieben, sondern mit jeder Zeile neu gefühlt wurde. Es ist die emotionalste Veröffentlichung ihrer bisherigen Laufbahn.

Die Single ist ihrem verstorbenen Vater gewidmet, einem Menschen, der sie geprägt hat und dessen Nähe sie bis heute in ihrem Herzen trägt. Reny verwandelt Erinnerungen in Melodien, die berühren, und in Worte, die Raum für echte Gefühle lassen. Man spürt sofort: Dieser Song ist weit mehr als Musik – er ist ein leiser Dialog zwischen Tochter und Vater, voller Sehnsucht, Dankbarkeit und Liebe.

Reny Schawalder gelingt es, Schmerz und Hoffnung in einem einzigen Klangbild zu vereinen. Ein musikalischer Gruß nach oben und zugleich eine Botschaft an alle, die jemanden vermissen: Liebe bleibt. Immer.

Text und Musik: Reny Schawalder

VÖ-Datum: 30. November 2025

Label und Labelcode: Lieblingschlager, LC 84861

Quelle: Lieblingsschlager

